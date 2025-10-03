İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6875
  • EURO
    48,9704
  • ALTIN
    5181.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dursun Özbek Şampiyonlar Ligi'nde hedefi belirledi!
Spor

Dursun Özbek Şampiyonlar Ligi'nde hedefi belirledi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Liverpool zaferinin ardından hem camiaya hem de Türk futboluna verdikleri mutluluğu dile getirdi. Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde hedefin yukarıya çıkmak olduğunu söyledi.

IHA3 Ekim 2025 Cuma 13:50 - Güncelleme:
Dursun Özbek Şampiyonlar Ligi'nde hedefi belirledi!
ABONE OL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sarı-kırmızılıların alışık olduğu bir organizasyon olduğunu belirterek, "İlk maçımız pek iyi geçmedi ama ikinci maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yukarı doğru gitmek ve hem Türk futbolseverleri hem de Galatasaray taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Sporun ve sanatın buluştuğu 'Yeni Nesil Aile' lansmanında, davetliler diziden özel sahneleri ilk kez izleme fırsatı buldu. Davete Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da katıldı. Burada konuşan Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazandıkları Liverpool maçına çok sevindiğini belirterek, "Çok iyi hazırlanmıştık ve çok sevindik. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'ın alışık olduğu bir organizasyon. İlk maçımız pek iyi geçmedi ama ikinci maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yukarı doğru gitmek ve hem Türk futbolseverleri hem de Galatasaray taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

Okan Buruk ise Avrupa'da bir Türk takımının Premier Lig ekibini yenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Sadece Galatasaraylılar değil, bütün ülkeyi sevindirdiğimiz için de büyük bir gurur yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in önemli bir sıkıntı olmadığını açıklayan Buruk, "Bugün dinlendirdik, yarın takımla birlikte antrenmanda olacak" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Fenerbahçe'de gerçekleşen başkanlık değişiminin sorulması üzerine, "Fenerbahçe'nin başkanlık değişimi için hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.