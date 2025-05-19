Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki 19 Mayıs Kutlamaları'nda açıklamalarda bulundu.

"ÜÇ OLAYI KUTLUYORUZ"

"Bugün çok güzel iki olayı, hatta üç olayı beraber kutluyoruz. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı doğum günü kabul etmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğması için ilk adımı 19 Mayıs'ta atmıştı. Bugün, çok önemli bir gün. Bugüne 5. yıldız ve 25. şampiyonluk denk geldi."

"EN ÖNEMLİ ŞAMPİYONLUK OLDU"

"Kemerburgaz Tesisimiz 1.5 aydır hizmet veriyor. Sahaların, konaklamanın, fasilitenin oyuncularımıza güç kattı. Oyuncularımızın performansı üst seviyeye çıktı ve başarı da beraberinde geldi. Çok çetin bir sezonu geride bıraktık. Büyük zorluklarla kazandığımız bir şampiyonluk. Ben kendimi bildiğimden beri kazandığımız en önemli şampiyonluk oldu. Birçok cephede uğraşmak, birçok cephede başarı kazanmak zorundaydık, sadece yeşil sahalarda değil... Onun dışında da bayağı uğraşımız oldu. Zor işlerin keyfi de büyük oluyor."

"TÜM CAMİAMA ARMAĞAN EDİYORUM"

"Bu şampiyonluğu tüm camiama armağan ediyorum. Bu şampiyonlukta en büyük etken teknik ekip, sporcularımız, büyük destek veren taraftarımız, genel kurul üyelerimize teşekkür gönderiyorum."

"FLORYA'DA ANILARIMIZ VARDI"

"Florya çok önemliydi, büyük anılarımız vardı. Florya bugünkü futbol ekonomisine cevap verecek durumda değildi. Florya'yı da en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Kemerburgaz'ı da futbolumuzun yeni mabedi olarak üyelerimize, taraftarlarımıza daha büyük bir Galatasaray seyretmek için büyük bir gayret sarf ettik."

"MUSLERA GİTMEK İSTİYOR"

"Muslera, memleketine dönmek istiyor. Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımıza devam edeceğiz."