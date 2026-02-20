Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konsantrasyonun ve birlikteliğin önemine değinerek, "Ciddiyeti elden bırakmadan hedefe doğru yürümemize devam edeceğiz" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların, Türk spor tarihine altın harflerle yazmış bir spor kulübü olduğunu aktaran Dursun Özbek, "Elbette ki her iş hayallerle başlıyor. 9 yıl 8 gün önce benim de hayalim vardı. Hayallere ulaşmak, peşinde koşmak önemli. Burada zaman faktörü de var Hayal ettiğiniz şeyi gerçekleştirmek için belli bir zaman dilimine ihtiyacınız var. Bugün dikkat ederdeniz sadece sportif manada değil, kulübün gerek finansal yapısının belli bir yere gelmesi, gerekse de tesisleşme hamlesinin devam etmesi açısından da 9 yıl 8 gün önceden hayallerim vardı. Bugün o hayalleri görmekten şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına gurur duyuyorum. Hayal ettiğimiz seviyeye kademe kademe geliyoruz. Bundan sonraki dönemler için de hayallerimiz var. Türk sporu için hayalimiz var. Galatasaray bu öncü misyonundan hiç vazgeçmeyecektir. " diye konuştu.

"CİDDİYETİ ELDEN BIRAKMADAN HEDEFE DOĞRU YÜRÜMEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikleri maçtan sonra söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine Özbek, "Futbolda zaman zaman beklemediğiniz sonuçlar almanız mümkün. Hedefiniz belliyse siz bu amaca kitlenmişseniz bir maçla bu amaçtan vazgeçmeniz mümkün değil. O gün o maksatla sözleri söyledim. Gördüğünüz gibi bugün takımımız başarılı şekilde yoluna devam ediyor. Her maç çok önemli. Aynı ciddiyeti aynı birlikteliği koruyarak yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir şey tek maçla bitmiş kabul edilemez. İstediğimiz başarıyı yakalamışsak mutlu oluruz. Şampiyonlar Ligi de lig de çok çetin bir yol. Konsantrasyonu hiç elden bırakmadan aynı ciddiyeti korumak zorundayız. Hiçbir şey bitmiş değildir. Ciddiyeti elden bırakmadan hedefe doğru yürümemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Seçimle ilgili konuşmanın erken olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların başkanı, "Evet adayım. Arkadaşlarımla her şeyi istişare ediyoruz. O dönem geldiğinde listemizi açıklayacağız" dedi.

"TARAFTARIYLA BİR TAKIMIN NASIL BÜTÜNLEŞEBİLECEĞİNİ GÖRDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLU OLDUM"

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus'a karşı alınan galibiyette neler hissettiğinin sorulması üzerine Başkan Dursun Özbek, "Bazı anlar, bazı olaylar vardır ki insan hayatında tekrarı mümkün olmayan öyle dönemler. Galatasaray - Juventus maçının sonucu da o zaman diliminde insanların hayatında zaman zaman gördükleri ama tekrarı mümkün olmayan anlar. Çok büyük mutluluk silsilesi oluştu. Taraftarıyla bir takımın nasıl bütünleşebileceğini gördüğüm için çok mutlu oldum. Muhteşem bir birliktelik vardı. Sahada her futbolcunun nasıl yardım ettiğini gördük. Beni en çok mutlu eden hususların başında birlikteliğin, destek vermenin oluşması geliyor. Bu da benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın bir araya gelerek oluşturduğu bir husustur. Galatasaray'ın başarısındaki kilit nokta da budur. Biz bugüne kadar sağladığımız konsantrasyonu, birlik ve beraberliği, sevgi iklimini kulübün içinden hiç eksik etmemiz lazım. Biz aynı ciddiyeti, aynı konsantrasyonu, aynı birlikteliği devam ettireceğiz. Netice ne olursa olsun bundan vazgeçmememiz lazım. Galatasaray'ın başarısı buna bağlıdır" açıklamasında bulundu.

"ALINAN NETİCE, ULAŞILAN ZAFER, TÜRK İNSANINI DA MUTLU ETTİ"

Juventus maçından aldıkları sonuçtan dolayı sadece kendilerinin mutlu olmadığını, bütün Türk halkının mutlu olduğunu vurgulayan Özbek, "Son derece mutlu olduk. Sadece Galatasaraylılar mı keyif aldı, hayır. Türk insanını mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Bu milli bir mücadeledir. Alınan netice, ulaşılan zafer, Türk insanını da mutlu etti. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geldi. O insanlar da mutlu oldular. Amacımız belli. Frankfurt maçından sonra söylediğim, hedefe doğru Galatasaray olarak yürümek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"BU KARARLARIN ALINACAĞINI DÖNEMLER BELLİDİR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalanmasıyla ilgili soruya ise sarı-kırmızılıların başkanı, "Bunlar idari kararlar. Sezon devam ediyor. Bu kararların alınacağını dönemler bellidir. O döneme geldiğimiz zaman da Galatasaray'ın geleceğine yönelik alınır. O dönem geldiğini zaman bunları dikkate alacağız" diye cevap verdi.

Galatasaray'ın eski kaptanı Hakan Balta'nın sarı-kırmızılıların altyapısında oynayan oğlu Çağrı Balta'nın sözleşmesiyle ilgili durumun hatırlatılması üzerine Dursun Özbek, "Bu konuyla ilgili açıklamalar yaptık. Onun dışında söylemek istediğim başka bir şey yok. Hakan Balta bizim önemli bir oyuncumuzdu, geçmişte kaptanlığımızı yaptı. Onun oğlu, bizim oyuncumuz. Bu konu hakkında yaptığımız açıklama yeterli bir açıklama diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.