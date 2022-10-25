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Spor

Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi TFF'nin toplantısına katılmadı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin VAR odalarının tanıtım toplantısına katılmadı.

25 Ekim 2022 Salı 15:58 - Güncelleme:
Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi TFF'nin toplantısına katılmadı
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş bir hamle geldi.

A Spor'un haberine göre, Alanyaspor karşılaşmasının ardından hakem Ali Palabıyık'a sert eleştirilerde bulunan ve TFF'ye seslenen Özbek, TFF'nin VAR odaları için tanıtım toplantısına katılmadı.

Dursun Özbek, Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Salı günü bizi TFF'ye çağırıyorlar. Bize VAR'ı anlatacaklarmış. VAR'ın nesini anlatacaksınız? VAR bugün sahnede var mıydı? Bizi niye oyalamaya çalışıyorsunuz? Salı günkü toplantıya gelmiyorum. Sizin VAR'ınıza inanmıyorum. VAR, Galatasaray'ın golünü iptal etmek için var." ifadelerini kullanmıştı.

ÇEBİ DE KATILMADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de TFF'nin bu toplantıya katılmadı.

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