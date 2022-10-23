Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Alanyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.

ERDEN TİMUR'UN SÖZLERİ

"Bu maç konuşulacak hiçbir tarafı olmayan bir maç haline geldi. Bilerek bu hale getirdiler. Önce bu atamayla bunu bu şekle soktular. Galatasaray düşmanlığıyla bilinen bir hakemi böyle bir maça atayarak hafta içi yaptığımız basın toplantısında, ki her kelimesiyle arkasındayız ve doğruyu söyledik, kendi hatalarımızı da konuştuğumuz, kendi özeleştirilerimizi de yaptığımız bir basın toplantısıydı. Türk futbolu için önemli bir basın toplantısıydı. Ross'un pozisyonunu da söylediğimiz, bize adil davranılmadığını söylediğimiz, geçmişte bu tip kliklerin tüm takımlara, Galatasaray'a fayda ettiğini söylediğimiz ve yüzleşme yaptığımız bir basın toplantısıydı. Biz her zaman yüzleşme yaparız."

"TFF ADALETİ İSTEMİYOR"

"Biz basın toplantısında hataları söyledik. Geçmişte bu kliklerin Galatasaray'ın ve tüm takımların lehine hareket ettiğini söyledik. Adalet istediğimizi söyledik. Kendimiz için değil, herkes için istediğimizi söyledik. Adalet arayışının sonunda anladığımız, TFF adaleti istemiyor. Ben adalet istiyorum diyene, adaleti sağlaması gereken erk, adaletsizlikle, manipülasyonla, operasyonla ceza veriyorsa, bu kabul edilemez. Bu iş kokmuştur, bu iş çürümüştür. Kokusu her tarafa yayılmıştır."

"OPERASYON İÇİN GÖNDERİLMİŞ"

"Bir hakem düşünün, operasyon için gönderilmiş. Galatasaray, 30 dakika boğmuş. Rakibimizin en koyu taraftarı bile bu maçın 5-6'lık olacağını söyledi. 30. dakikada kırmızı kart gösteriyor."

"7 HAKEMİN 6'SI KIRMIZI YOK DEDİ!"

"7 hakeme sorduk. 1 tanesi belli belirsiz dedi. Sarı verse daha iyiydi dedi. Geri kalan 6'sı kırmızı kartla alakası yok dedi. Kırmızı kart olması için top kontrolü olması lazım. Kaleye 50 metre var. Faul olup olmadığı belli değil diyen 2 Türk hakem var. 30. dakikada bu kararı veriyorsun, VAR çağırmıyor. VAR'ın çektiği çizgileri gördük. Medyayı çağırdılar. VAR çizgileri nasıl insan işiymiş hepimiz gördük."

"ALİ PALABIYIK'IN GEÇMİŞİNE BAKIYORUZ..."

"Kırmızı kart pozisyonunda çağırmayan VAR'ın, ofsayt çizgilerine kim inanır! Ali Palabıyık'ın geçmişine bakıyoruz, 2018/19 sezonu... Fenerbahçe maçında aynısı var. Ceza sahası önünde sarı veriyor, VAR'dan kırmızı veriyor. Abdülkerim'e verilen kırmızı kart. 2020/21'de Karagümrük maçında aynı Ali Palabıyık, Lens'in Donk'un ayağına basması var. O maçta daha neleri var. Saymakla bitmez."

"GERİ ADIM ATMAYIZ"



"Karşı taraf için savaşsa baş üstüne! Herkesin bildiği elinde. Korkun dedim. Korktular. Bizim geri adım atacak tırnak mesafemiz yok. Geri adım atmayız. İdealist insanlar, gerçekten adalet isteyenler geri adım atmazlar. Tüm kulüplerle konuştuk, herkes rahatsız. Bu çorbada tuzumuz, kamuoyu gücümüzle olsun. Başkasına yapılanları da dile getirelim. Biz ağabeylik yapmak peşinde değiliz. Herkes bir şey katacak bu işe. Başka kulüp, başka türlü katacak. Adalet arayanlar, hiçbir şeyden korkmaz. Farklı farklı tehditler gönderiliyor. Korkmuyoruz. Gerekirse açıklarız. Biz Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz. Herkes görecek. 3 gündür manipüle ediyorlar. Basın toplantısını izlemeyenler, bunu söylüyor. Bizim ne kadar kararlı olduğumuzu, mücadele edeceğimizi herkes görecek. Biz geri adım atmayız. Bu bir kurgu. Yapanları biliyoruz. Başlarına yıkarız. Kurguyu bugün herkes anladı."

"KENDİMİZ İÇİN İSTEMİYORUZ"



"Bizim için sorun yok. Herkesin bildiği elinde. Biz bunu kendimiz için istemiyoruz. Bunu herkes görecek."

"TFF'YE GİTTİK GÖRÜŞTÜK"



"TFF'ye gittik görüştük. Onlar burada, bu tip şeylerle ilgileneceklerini söylediler. Atama MHK tarafından yapılıyor, bir kontrol yok orada. O günde söyledim, iyi niyetle mücadele edenler var TFF'de ama bu klikler oradan silinmediği müddetçe hepsi beyhude. Kararlılık lazım. Bizim kararlılığımızın 10 katı TFF'de olmalı."

EROL BİLECİK HAKKINDA

"Sayın Erol Bilecik'in, koca Galatasaray camiasına 'Cincon' demiş bir insanın hiçbir yorumu bizi bağlamaz. Hiçbir yorumunu kaale almayız. Fenerbahçe camiasının bu açıklamaya dair bir şey yapmaması da üzdü."

"KENDİ TAKIMINI SAVUNMAK SADECE, KÜÇÜLMEKTİR"



"Kimin ne pozisyonu olursa olsun, el diyen de var. Kişisel olarak el diyen de var o pozisyona. 3 pozisyon gönderiyoruz. Abdülkerim'in Antep maçındaki kırmızı kartı falan. Ross'un pozisyonunu da söylüyoruz. Fenerbahçe'nin de aynı şekilde olması lazım. Alanyaspor, Ankaragücü, Karagümrük maçlarında Fenerbahçe'nin, öyle. Bunu açıklayacaksak, hiç kimse küçülmesin. Kendi takımını savunmak sadece, küçülmektir. Herkes Türk futboluna sahip çıksın. Fenerbahçe de diyecek ki 'Alanya maçında aleyhimize penaltı verilmedi' diyecek. Herkes kendine yapılan hatayı mertçe söyleyecek. Ross'un pozisyonu gibi. Başka pozisyon varsa onu da söyleyecek."

DURSUN ÖZBEK

"OPERASYONU BEKLİYORDUK"

"Bugün herkes seyretti. Bu beklemediğimiz bir şey değildi. Bu operasyonu bekliyorduk. 2 haftadan beri Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız, söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Tüm başkanlarla konuşuyoruz. Herkesle mutabakatımız var."

"PALABIYIK'I HERKES BİLİYOR"

"Adaletin eksikliğini her kulüp hissediyor. Çağrısını yapıyoruz. Öncüsü değiliz ama adalet eksikliği Türk futboluna zarar veriyor. Herkes seyretti. Bir hakem sahneye çıkıyor; Ali Palabıyık. Geçmişte Galatasaray ile ilgili nasıl bir hakem olduğu konusunda teferruata girmeye gerek yok. Açıp bakın, herkes görür."

"PALABIYIK GÖREVİNİ EKSİK YAPTI"

"Galatasaray'ın önünü böyle 2 kırmızı kartla falan kesemezsiniz. Ali Palabıyık görevini tam yapmadı. 3 tane, 5 tane daha kırmızı kart gösterip Galatasaray'ı hükmen mağlup etmesi lazımdı."

"BÜYÜKEKŞİ, SÖZÜNÜN ARKASINDA DUR"

"TFF'ye yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi'ye görüşlerimizi aktardık, pozisyonları tek tek anlattık. Siz ne diyorsunuz dedik. Her pozisyonda bize hak verdi. 'Peki, Sayın Başkan. Bunlar haklıysa 10 maçtır Galatasaray'a yapılanın önünü nasıl almamız lazım' dedim. Kendisi de bunla mücadele ettiğini, bu manadaki tavırların, yapılan işlerin önünü kestiğini, bir kısmının içeride olduğunu kendisi söyledi. Sayın Büyükekşi'ye bunları hatırlıyorum. Lütfen sözlerinizin arkasında durun. Türk futbolunu çıkmaza götüren bu klikleri temizleyin. Beni tanıyan herkes iyi bilir."

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

"Artık bıçak kemiğe dayandı. Buradan öteye köy yok. Sözünüzün arkasında durun. Neler hissettiniz bu maçı seyredince! Kırmızı kartları seyredince ne hissettiniz! VAR niye var! VAR ne zaman devreye girecek!"

"NASIL UYUYACAKSIN PALABIYIK"

"Ligin aşağı yukarı 3'te 1'ini oynadık. Kendi içinizde de bu yorumları yapın. Bir daha seyredin, bir daha seyredin. Bir takımın hakkını yemek sizi rahatsız etmiyor mu Allah aşkına! Ey Ali Palabıyık, sen bu gece nasıl uyuyacaksın!"

"İNTİKAM! TETTİKÇİ GÖNDERMEK..."

"Hata yapılabilir. Hakemlik müessesinde hata kabul edilebilir. Daha soğumadan, bu konular konuşulduktan sonra hemen intikam hissiyle tetikçi göndermek nasıl oluyor!"

"TFF BAŞKANI OLSAM, UYUYAMAM"

"Ben MHK başkanı olsam veya TFF başkanı olsam uyku tutmaz. Uyuyamam. Bu kadar göz göre göre, bu kadar hata yapılırken, bir takımın kaderiyle, emeğiyle oynamak kabul edilebilir değil."

"VİCDANINIZ SIZLAMADI MI?"

"Herkes beni tavrımla, konuştuğumla, ettiğimle çok iyi tanırım. Ben bu derece isyan ediyorsam bilin ki hakikaten yapılan işlerin kabul edilebilir tarafı yok. Ali Palabıyık'ı çok mu aradınız değerli MHK yöneticileri, atayıcıları! VAR'daki oturanlar, VAR'daki futbolu izleyenler; hiç vicdanınız sızlamadı mı! Boey'e gösterilen kırmızı kart..."

"BİZİ ASACAK MISINIZ?"

"TFF, bu işi uzatmanın gereği yok. Ne yapacaksanız yapın. Bizi asacak mısınız, kesecek misiniz! Tavrımızdan 1 santim geri adım atmayız."

"BÖYLE Mİ ÖNÜMÜZÜ KESECEKLER?"

"Galatasaray'ın önünü böyle keseceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Tarihe bakın. Galatasaray, her zaman bu mücadelenin içinden başarıyla çıkmıştır. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bıçak kemiğe dayandı! Ne yapacaksanız 1 seferde yapın. Galatasaray'ı kimse yenemez, bunu bilin!"

"BİZ BU OYUNLARI YENERİZ"

"Galatasaray, her zaman bu tip oyunları yener! Onun için bugüne kadar söylediklerimizin bir tek amacı var; Türk futbolunda adaletin yeşil sahalara geri gelmesini istiyoruz."

DÜDÜK ASTIRMA İÇİN YANIT

"Düdük asılsa ne olacak! Ali Palabıyıklar biter mi? Öyle bir iddiayla konuşmuyorum. İşin bütünü itibarıyla konuşuyorum. Sayın Büyükekşi'ye söylediklerini hatırlatıyorum. TFF, adalet dağıtmak için orada. Maçtan sonra maçı bir daha izleyin. Galatasaray'ın 10 maçını izleyin. Sonra gelin deyin ki, Boey'in kartı haklıydı deyin. Çıkın açıklama yapın. Falan kırmızı kart doğruydu deyin. Katlet adamı öldür, arkadan seyret."