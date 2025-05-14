Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan dostluk yemeğinde buluştu

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası bu akşam Gaziantep'te sahibini bulacak. Finalde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Gaziantep Gastronomi Akademisi Uygulama Restoranı'nda dostluk yemeği yediler. Yemekte, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve şehrin ileri gelenleri yer aldı.