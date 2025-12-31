1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan Filistin'e destek yürüyüşü öncesi Süper Lig kulüplerinden de çağrılar gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da katılacağı Filistin eyleminde soykırımcı İsrail'in gerçekleştirdiği zulüm ve katliamlara tepki gösterilecekken, dünyaya da Filistin'in yalnız olmadığı mesajı verilecek.

Öte yandan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından videolu çağrı yaptı.

"AYNI SAFTA BULUŞUYORUZ"

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı camiaya seslenen Özbek, "Sevgili Galatasaraylılar, Gazze'de yaşananlar insanlığın bir vicdan sınavıdır. Bu sessizliğe alışmayacağız. Zulme karşı omuz omuza insanlık için aynı safta buluşuyoruz. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde mazlumun sesi olmak için oradayız." diye konuştu.

Galata Köprüsü'nde buluşalım; Filistin'e güç olalım! #GazzeÇağrısı



�� Galata Köprüsü

�� 1 Ocak 2026

⏰ 08.30 pic.twitter.com/hLjFligErH — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 30, 2025

TRABZONSPOR DA ÇAĞRIDA BULUNDU

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüş için destek mesajı paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yapılan paylaşımda Doğan, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için taraftarlara çağrıda bulundu.

Doğan, mesajında, "Ateşkes dediler ama Gazze'de sabahlar hala bombalarla doğuyor. Bu bir yürüyüş değil, bu bir duruş. Trabzonspor camiası olarak zulmün karşısında mazlumun yanındayız. Tüm camiamızı, taraftarlarımızı 1 Ocak sabahı 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşmaya çağırıyorum. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz." şeklinde konuştu.