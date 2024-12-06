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Spor

Dursun Özbek ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü ve Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

6 Aralık 2024 Cuma 20:10 - Güncelleme:
Dursun Özbek ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Kulübü'nü ve Dursun Özbek'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Gerekçe olarak sportmenliğe aykırı açıklamalar ve hakaret olarak gösterildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 03.12.2024 tarihinde medyada yapmış olduğu ve 06.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

  • Galatasaray Kulübü
  • Dursun Özbek

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