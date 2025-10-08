İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

Dursun Özbek ''Yakında'' diyerek duyurdu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ekim Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, 'Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri için iskan belgemizi yakın zamanda alacağız.' dedi. İşte detaylar...

8 Ekim 2025 Çarşamba 14:16
Dursun Özbek ''Yakında'' diyerek duyurdu
ABONE OL

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ekim Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in konuşmasından öne çıkanlar:

"EKİM AYINA GURURLU GİRDİK"

"Futbol takımımız ekim ayına mutlu ve gururlu girmemizi sağladı. Liverpool maçında aldığımız galibiyetin hedeflediğimiz başarılara götürecek ateşi yakacağına inanıyoruz. Başta Okan Hocamız olmak üzere, teknik kadromuz, futbolcularımız ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar için onların yanındayız. Birlikte hedeflediğimiz başarılara ulaşacağız."

"YAKINDA ALIYORUZ"

"Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri için iskan belgemizi yakın zamanda alacağız. Geçmişe baktığımız zaman yapılan yatırımlarda yasal prosedürler tamamlanmadan devam edildiği için sıkıntılar oldu. Yaptığımız tesislerin yasal süreçlerini tamamlamak için gayret gösteriyoruz. Ada'da yatırımlarımızın büyük kısmı bitti. Havuzla ilgili çalışmalar var. Bazı desteklere ihtiyaç var. Onu da yaptıktan sonra Ada'yla ilgili bir şey kalmıyor. İskan belgesini de aldıktan sonra yasal tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz."

FLORYA PROJESİ

"Florya ile ilgili gelişmeler var. NİVAK ile çalışmalarımız devam ediyor. NİVAK firması da projeye o kadar önem veriyor ki uluslararası, ödüllü mimari yarışma açtı. Dün onunla ilgili toplantıya katıldım. Galatasaray'a yakışır bir proje olacak. Mecidiyeköy'de inşaatımız devam ediyor. Geçmişte ufak tefek aksaklıklar oldu. Nisan ayına kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Bugün itibarıyla satışa koymadığımız bazı dairelerimiz var. Onlarla ilgili detaylı bilgiyi genel kurulda inşallah aktaracağım."

