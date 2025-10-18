Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi'nde Kulübün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

İşte Özbek'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Bu kürsüde her yıl aynı heyecanla, aynı sorumluluk duygusuyla konuşuyorum. Çünkü Galatasaray'ın geçmişine, bugününe, yarınına hizmet etmek, hayatımın en büyük onurudur."

"Erkek futbol takımımız, 5. yıldızı takan ilk Türk takımı oldu. "Bu sadece bir şampiyonluk değil, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yazılmış bir onur madalyasıdır. Ayrıca şampiyonluğumuzu Yenikapı'da 1 milyondan fazla taraftar ile kutladık.

"Üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğu kazanmak ayrıca Avrupa'da kalıcı güç haline gelmek istiyoruz. Çalışmalarımızı yaptık, başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

"Basketbolda NBA Avrupa projesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Aslantepe'de basketbol salonu için NBA yetkilileri destek vermek istiyor. Ayrıca Yenikapı'daki kutlamalarımızdan çok etkilenmişler."

RİVA'DAN 11 MİLYAR TL

"Riva'dan 170 milyon dolar fayda sağladık. Projenin ikinci etabı için Emlak Konut ile yaptığımız anlaşmayı Kasım 2024'te revize ettik. Emlak Konut hasılattan %5 pay alacaktır. İnşaat masrafı çıktıktan sonra geriye kalan net gelir kulübümüzün olacaktır. 1,5 senede bitirilip, pazarlanması bekleniyor. İkinci etapta 21,5 Milyar TL hasılat öngörülmektedir. İkinci etabın birinci kısmı için ihale yapıldı, maliyetler için söz söyleme imkanımız var. 21,5 Milyar TL hasılata karşılık, 11 Milyar TL'lik net gelir hedeflenmektedir. Bu gelirin kulübe üç senede aktarılmasını bekliyoruz. Riva'nın değeri bilançoda sadece 472 Milyon TL olarak gözükmektedir."

"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR MİSAFİRİMİZ OLACAK"

"Önümüzdeki hafta oynayacağımız Göztepe maçında Filistinli çocuklar misafirimiz olacak ve seremonide futbolcularımızla birlikte yer alacaklar."

"RAKİPLERE ÖRNEK OLDUK"

"Son dönemde kadroya katılan oyuncular önemli bonservisler ödendi. Bu durum brüt karı olumsuz etkiledi. Bu rakamlarda kiraladığımız oyuncular yok. Geçen sene kiralık oynayan Osimhen'in değeri geçen seneye dahil değil, ancak Zaniolo'nun piyasa değeri bu tabloya dahildir. Türkiye'nin açık ara en değerli kadrosunu kurduk. 238 Milyon €'luk kadro değerinde artış oldu. Rakiplere de örnek olduk. Onların da iyi futbolculara yönelmesini sağlayacak Türk futboluna hizmet ettik."