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Spor

Dursun Özbek'e Florya Projesi'nde tam yetki verildi

Galatasaray Kulübü Genel Kurulu, Florya arazisinin değerlendirilmesi yönündeki yetkinin Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunda kalmasına karar verdi.

12 Ekim 2024 Cumartesi 22:03 - Güncelleme:
Dursun Özbek'e Florya Projesi'nde tam yetki verildi
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Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda bazı üyeler tarafından divan kurula sunulan önergede temmuz ayında Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kuruluna Florya arazisinin de içinde yer aldığı gayrimenkullerin değerlendirilmesi için yetki verildiği hatırlatıldı. Önergeyle Florya arazisiyle ilgili düzenlenmesi planlanan ihalede alınacak tekliflerin genel kurulun onayına sunulması ve seçilecek firma ile sözleşme imzalanması talep edildi.

Oylama öncesinde kürsüye gelen başkan Özbek, yaklaşık 3 ay önce detaylı şekilde görüşerek genel kuruldan yetki aldıklarını hatırlattı. Müteahhitlerle görüşmeler yaptıklarını ve projede sona yaklaşıldığını belirten Özbek, yönetimin elinin zayıflamaması için önergenin reddedilmesini istedi.

Yapılan oylama sonucunda önerge reddedilerek, Florya arazisinin değerlendirilme yetkisi Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimde kaldı.

FLORYA GELİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Verilen ikinci önerge kapsamında Florya arazisinden elde edilecek gelirlerin kurulacak fonda değerlendirilmesi talep edildi.

Kurulacak fonun şartları ve kullanım koşullarının detaylı bir şekilde anlatıldığı önerge, oylamaya sunuldu.

Önergenin lehine söz alan eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, söz konusu fonun 2 yıl önceki seçim öncesinde gündeme geldiğini dile getirdi. Timur, fonun amacının kulübün mali yapısının güçlendirilerek sürdürülmesi olduğunu kaydetti.

Önerge aleyhine söz alan başkan Dursun Özbek ise genel prensip olarak uygun olmasına rağmen fonun yönetiminin netleştirilmesi için önergenin bir sonraki genel kurula getirilmesini istedi.

Yapılan oylamanın ardından bu talep de oy çokluğuyla reddedildi.

Saat 10.00'da başlayan ve önergelerin oylanmasıyla sona eren genel kurul, 12 saat sürdü.

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