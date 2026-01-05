İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Dursun Özbek'ten açıklamalar ''Yarım kalan bir hesabımız var''

Süper Kupa yarı finali sonrası açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, ara transfer döneminde mutlaka takviye yapacaklarını ve eksiklerin farkında olduklarını söyledi. Özbek, transfer çalışmalarının teknik heyet ve scout ekibinin raporları doğrultusunda sürdüğünü vurguladı.

HABER MERKEZİ5 Ocak 2026 Pazartesi 23:24 - Güncelleme:
Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yendi ve finale yükseldi. Maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep Stadyumu'nun çıkışında açıklamalarda bulundu.

Mutlaka transfer yapacaklarını söyleyen Özbek, "Limitler açıklandı. Galatasaray'ın limitinin iki katı (Fenerbahçe'den) olmasının nedeni, gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın, scout ekibinin belirlediği oyuncular var. Onlarla görüşmelerimiz başlamıştı. Transfer sürecinde daha zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz." dedi.

Dursun Özbek, "Galatasaray'ın yaz transferlerine bakarsanız, 5 transfer yaptık ve 5'i de sahada. Bu transferdeki başarıyı gösteriyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Hocamızın talepleri doğrultusunda, scout ekibinin önerileriyle çalışıyoruz. İnşallah bu ara transfer döneminde eksiklerimiz belli, onlar için çalışıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun." ifadelerini kullandı.

"YARIM KALAN BİR HESABIMIZ VAR"

Dursun Özbek: "Final için keşke İstanbul yerine bir Anadolu şehri seçseydi Federasyon... Daha önce de Şanlıurfa'da yarım kalan bir hesabımız var. Finali de Şanlıurfa'ya alsalardı çok mutlu olurdum."

ERDEN TİMUR ZİYARETİ

Dursun Özbek, Silivri'de Erden Timur'u ziyaret ettiğini söyledi.

Özbek, "Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Birlikte de çalıştık. Daha önce ben başkanken sponsor oldu ve Galatasaray'a destek verdi. Maalesef bu dönemde bazı ufak tefek problemleri var. Bu surette kendisini Galatasaray olarak ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Ziyaret ettim. Dertleştik. Kendisini moralli gördüm. İnşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

