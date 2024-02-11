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Spor

Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması: Yakında müjdeyi vereceğiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, açıklamalarında başkan adaylığı konusuna da değindi.

11 Şubat 2024 Pazar 00:39 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması: Yakında müjdeyi vereceğiz
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, başkan adaylığıyla ilgili de konuştu.

Dursun Özbek, "Paralimpik akademi çok önemli. Her toplumda olduğu gibi özürlü vatandaşlarımız var. Onların da bu sportif aktivitelere katılması için büyük çaba sarf ediyoruz. Galatasaray ile daha büyük kitleye yayılıyor. Galatasaray bu konuda da öncülük yapacak. Yeni yerleşkemizde bu konularla ilgili yeni yatırımlarımız olacak. Konuyu toplumsal bir konu olarak görüyoruz. Her şey Galatasaray ile olunca daha güzel oluyor." dedi.

Sözlerine devam eden Galatasaray Başkanı Özbek, "Biz 2022 Haziran seçimlerine giderken konuya açıklık getirdik. Amatör sporlar için fonlar yaratacağız dedik. Mevcut projeler yürüyor. Yakında müjdeyi vereceğiz. Bir fon kuruyoruz, bu fonda para sabit kimse dokunamayacak. Bu fonlar geldiğinde her branşa yatırım yapılacak ve daha başarılı bir süreç başlayacak. Sürdürülebilir bir başarıya destek verecek olan bir proje bunu yakında açıklayacağız. Mayıs 2024'e giderken bir seçim var. Ben başkan olacağım kültürü bizde yok. Camia başarılı görürse sizi tekrar davet eder. Tercihi yapacak camiamızdır. Bu saygıya binaen hiçbir Galatasaraylının bunu dile getirmesi doğru değil. Biz hizmet etmeye geldik Galatasaray'a. Seçim dönemine giderken bunu fazla konuşmak istemiyoruz. Sportif başarı için 3-4 aylık çetin bir yol var. Şampiyonluk için uğraşıyoruz. , Toplumda olduğu gibi özürlü vatandaşlarımız var. Onların da bu sportif aktivitelere katılması için büyük çaba sarf ediyoruz. Galatasaray ile daha büyük kitleye yayılıyor. Galatasaray bu konuda da öncülük yapacak. Yeni yerleşkemizde bu konularla ilgili yeni yatırımlarımız olacak. Konuyu toplumsal bir konu olarak görüyoruz. Her şey Galatasaray ile olunca daha güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

Dursun Özbek son olarak, "Biz 2022 Haziran seçimlerine giderken konuya açıklık getirdik. Amatör sporlar için fonlar yaratacağız dedik. Mevcut projeler yürüyor. Yakında müjdeyi vereceğiz. Bir fon kuruyoruz, bu fonda para sabit kimse dokunamayacak. Bu fonlar geldiğinde her branşa yatırım yapılacak ve daha başarılı bir süreç başlayacak. Sürdürülebilir bir başarıya destek verecek olan bir proje bunu yakında açıklayacağız. Mayıs 2024'e giderken bir seçim var. Ben başkan olacağım kültürü bizde yok. Camia başarılı görürse sizi tekrar davet eder. Tercihi yapacak camiamızdır. Bu saygıya binaen hiçbir Galatasaraylının bunu dile getirmesi doğru değil. Biz hizmet etmeye geldik Galatasaray'a. Seçim dönemine giderken bunu fazla konuşmak istemiyoruz. Sportif başarı için 3-4 aylık çetin bir yol var. Şampiyonluk için uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

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