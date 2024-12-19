Dursun Özbek'ten Ali Koç'un teklifine şartlı onay!

Dursun Özbek, Ali Koç'un canlı yayın teklifine dair açıklamalar yaptı. Özbek katıldığı bir organizasyonda Koç'a verdiği cevabı açıkladı.

Dursun Özbek, katıldığı kongrede Ali Koç'un teklifini şartlı onaylarken ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ali Bey, Alucralı Dursun Özbek'in torunu olarak ben sizle televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım."

Canlı yayında konuşulacaklara da değinen Özbek, "Çıkalım orada Alucralı Dursun Özbek'in torunuyla Vehbi Koç'un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım" ifadelerini kullandı.

Özbek, Ali Koç'un bu teklifi kabul etmediğini söyledi.