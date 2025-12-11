İSTANBUL 14°C / 6°C
  • Dursun Özbek'ten basın toplantısı kararı
Spor

Dursun Özbek'ten basın toplantısı kararı

Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'in 12 Aralık Cuma günü saat 11.30'da gündeme dair açıklamalarda bulunacağını açıkladı.

11 Aralık 2025 Perşembe 15:55
Dursun Özbek'ten basın toplantısı kararı
ABONE OL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 12 Aralık Cuma günü saat 11.30'da gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Sarı kırmızılı külüpten yapılan açıklamada:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 11.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Basın Toplantı Odası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunacaktır.

Basın toplantısını takip etmek isteyen medya mensuplarının, 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 21.00'e kadar gsmedia@galatasaray.org e-posta adresine akreditasyon taleplerini iletmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

