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Spor

Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar! ''27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz''

Trendyol Süper Lig'de 26. şapmiyonluğuna ulaşan Galatasaray, zaferini Belçika'nın Brüksel kentinde kutladı. Törende konuşan başkan Dursun Özbek, 'İnşallah birlik ve beraberliğimiz ile birlikte sevgi iklimiyle şampiyonluklarımız devam edecek. 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz.' dedi.

HABER MERKEZİ13 Haziran 2026 Cumartesi 20:02 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar! ''27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz''
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Galatasaray, 26. şampiyonluğunu Belçika'nın Brüksel kentinde kutladı.

"HEPİNİZE SELAM GETİRDİM"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun kutlandığı alanda, "Değerli Galatasaraylılar, hepinize merhaba. Hepinize İstanbul'dan, Galatasaray'dan büyük selamlar getirdim." dedi.

Sözlerine devam eden Özbek, "26. şampiyonluğumuza kavuştuk. 4 sene üst üste şampiyon oluyoruz. Bunda sizlerin payı çok büyük. İnşallah birlik ve beraberliğimiz ile birlikte sevgi iklimiyle şampiyonluklarımız devam edecek. 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"MUAZZAM BİR SEVGİ"

Dursun Özbek, "Bu birlik ve beraberliğimiz sürdüğü sürece inşallah daha nice şampiyonluklarda birlikte olacağız. Bana ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz ilgi ve bizi kabul ediş şeklinizden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah seneye de burada olacağız şampiyonluğumuzu kutlamak için." sözlerini sarf etti.

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