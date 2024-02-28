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  • Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar! ''Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var''
Spor

Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar! ''Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün gerçekleşen v gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Camiaya karşı yoğun saldırı altında olduklarını dile getiren Dursun Özbek 'Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var. Arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

28 Şubat 2024 Çarşamba 14:08 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar! ''Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var''
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısında konuştu.

İşte Özbek'in açıklamaları;

"200 küsür milyon faiz öderken, faiz oranları yaklaşık %12'lerde seyrederken, bu faiz rakamlarını ödedik. 1 Haziran - 30 Kasım dönemine baktığımız zaman faiz oranı %35'lerde seyrederken, 540 Milyon TL civarı faiz ödedik. Daha bunun hızı kesilmedi. Bugün faiz oranı %45'lerde. Faiz, Galatasaray'ın kanayan bir yarası. Sportif faaliyetlerde Galatasaray don derece başarılı. Galatasaray bu faiz yükünden kurtulsaydı, çok güzel bir karlılık vardı."

"G.SARAY'I BU FAİZ SARMALINDAN ÇIKARACAĞIZ"

"İlk günden beri bu faiz sarmalından çıkmamız gerektiğini söyledik. Çalışmalarımız üst seviyede devam ediyor. Yapılandırmadan olan borcumuzu ödeyerek, kısa sürede Galatasaray'ı bu faiz sarmalından çıkaracağız. Bu süreçte bizim yanımızda durdunuz. Genel kurul üyelerine, taraftarlara büyük bir teşekkür gönderiyorum."

"G.SARAY'A AÇILAN 8-9 CEPHE VAR"

"Galatasaray için çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var. Arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Her zamankinden daha fazla desteğinize ihtiyacımız var. Arkamızda durun. Bunu sizlerden rica ediyorum. Galatasaray'ın bu başarılı yürüyüşüne, çelme takmak isteyen, engellemek isteyen bir sürü mihrak var. Her zaman bunu kullanıyorlar. Bir arada sırt sırta olmamızın büyük önemi var."

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