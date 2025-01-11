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Spor

Dursun Özbek'ten çarpıcı sözler: Galatasaray ateş altında''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda flaş açıklamalarda bulundu. Özbek, 'zellikle bu dönemde Galatasaray yarıştığı rakipleri tarafından bayağı bir ateş altına alınmıştır. Bu günlerde sağlayacağımız birlik ve beraberlik son derece önemlidir.' sözlerini sarf etti.

Haber Merkezi11 Ocak 2025 Cumartesi 12:19 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten çarpıcı sözler: Galatasaray ateş altında''
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu yeni üye berat töreninde açıklamalar yaptı.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Divan Kurulu, Galatasaray'ın en yüksek istişare organıdır. Problemlerimiz divanda tartışılır. Siz yeni divan üyelerinden benim bir ricam var. 3 bine yakın üyemiz var. Divan Kurulu'na katılmanızı rica ediyorum." dedi.

"G.SARAY ATEŞ ALTINDA"

Ezeli rakipleri tarafından Galatasaray'ın ateş altında olduğunu söyleyen Özbek, "Özellikle bu dönemde Galatasaray yarıştığı rakipleri tarafından bayağı bir ateş altına alınmıştır. Bu günlerde sağlayacağımız birlik ve beraberlik son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KONUŞACAĞIM"

Gelecek hafta birçok konuyla ilgili açıklama yapacağını söyleyen Dursun Özbek, "Önümüzdeki hafta tekrar bir toplantımız var. Orada da tartışmayı, konuşmayı uygun gördüğüm konular var." diye konuştu.

  • Galatasaray Başkanı
  • Dursun Özbek
  • Divan Kurulu açıklamaları

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