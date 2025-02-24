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Spor

Dursun Özbek'ten dev maç öncesi taraftara çağrı! ''Provokasyonlara karşılık vermeyin''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu akşam sahalarında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı taraftara çağrıda bulunan başkan Dursun Özbek 'Türk futbolunun son dönemlerde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının yaratacağı tehlikeyi görüyoruz. Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. dedi. İşte detaylar...

24 Şubat 2025 Pazartesi 14:48 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten dev maç öncesi taraftara çağrı! ''Provokasyonlara karşılık vermeyin''
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Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi öncesi RAMS Park'a giderek yapılan çalışmaları inceledi.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Dursun Özbek, daha sonra ise resmi siteden bir açıklama yaptı. Dursun Özbek'in sözleri şu şekilde:

"Bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe'yi sahamızda konuk edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz.

Ancak;

Türk futbolunun son dönemlerde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının yaratacağı tehlikeyi görüyoruz. Birtakım odakların; Galatasaray'a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır.

Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir.

Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan, Galatasarayımızı destekleyeceğiz.

Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için kazanmak için mücadele edecektir!

Her zaman ifade ettiğimiz gibi; sonunda iyiler kazanacak!"

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