Üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in açıklamalarından satır başları:

Çok zorlu bir sezon geçti. Daha keyifli olabilirdi. Yarış iki takım arasında geçti. Küme düşme potası çok daha keyifliydi. Heyecan sın dakikaya kadar sürdü. Bu kadar büyük puan farkı olması bence iyi değildi. İnşallah önümüzdeki sene daha çok kulübün katıldığı bir yarış olur. Biz zaten 24. şampiyonluğa kenetlenmiştik. Geçen sene bir takım vardı ve ona bir takviye yapıp şampiyonluğa ulaştık. Daha erken de şampiyon olabilirdi. Ama bazı parametreleri burada açıklamaya gerek yok. Hocama ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Özellikle taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon bir tık daha yukarı çekeceğiz.

"DEVLER LİGİ'NDE KÖTÜ OYNAMADIK"

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü oynamadık. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacağız. bu sezonki format biraz daha değişik olacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması lazım. Onun için çalışmalarımızı yapıyoruz. İç saha maçlarımız çok talep görüyor. Stadın kapasitesini artırma düşüncesi hakim. Eğer Galatasaray Stadı 70 bin kişilik planlansaydı taraftarlar doldururdu.

"ŞAMPİYONLUKLAR ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ"

Galatasaray seyri güzel futbol oynadığı için talep artıyor. 230 tane locamız var yaklaşık, 70 tane de bekleme listesi var. Talep artıyor! Bu Galatasaray'ın seyredenleri memnun ettiğini gösteren bir olay. Bu bize de şevk veriyor. Öyle bir seviyeye geldik ki kombine satışlarını direkt ben takip ediyorum. Bıraksak bir günde bitecek. Galatasaray'ı teşvik eden, bağıran, destek veren taraftara ihtiyaç var. Ona göre planlama yapıyoruz. Fenerbahçe maçında bunun etkisini gördük. 6 puan farkla maça çıktık. O takımın performansını etkiledi. Tesadüf bir gol yedik ve 1 hafta uzadı. Belki de uzaması iyi oldu. Galatasaray'da şampiyonluklar alışkanlık haline geldi. Ufacık çocuğa sorsan şampiyon Galatasaray olur der.

2023'te 23., 2024'te 24. şampiyonluk gelince ister istemez 2025'te de 25. şampiyonluğu istiyorsunuz. Yaklaşık 50 senelik bir ticaret hayatım var. Eğer birine güveniyorsanız ona hareket kabiliyetini sağlamak zorundasınız. Florya'ya gidip orada gözükmek gerekmiyor.

ERDEN TİMUR AÇIKLAMASI...

Erden kardeşimi göreve ben getirdim. Seçime girmedi, sportif AŞ. atamayla oluyor. Biz daha önce de çalışıyorduk. Ben başkanken 2016'da forma sponsorumuzdu. Galatasaray'la ilgisi Mustafa Cengiz döneminde de devam etti. Biz 2022'de seçilince tekrar çağırdım. Başarılı bir dönem geçirdik. İşi delege ettikten sonra o kişinin işine müdahale etmemize gerek yok. Galatasaray bir başkanlık sistemi. Başkan olarak sorumlu sizsiniz. Günün sonunda hesap başkana sorulur. Bu manada biz de Erden Timur'un başarılı olması için elimizden geleni yaptık. Ben kendisine devam etmesi gerektiğini söyledim. Bana işleriyle ilgili, ailevi bazı problemleri olduğu noktasında devam etmek istemediğini söyledi. Bu gönüllü yapılan bir iş. Saygı duydum. Bu dönemde bizimle olmayacak.

"ELEŞTİRİLERE TAHAMMÜLLÜ OLMANIZ LAZIM"

Galatasaray'ın futbol aklı kim olacak? sorusuyla çok karşılaşıyorum. Erden Timur ile faaliyet unsurumuz farklıydı. Daha sonra futbolla ilgilenmesini rica ettim ve kabul etti. Bu sene ise olmayacağını söyledi. Buna alışmak lazım. Galatasaray başka kulüplere benzemiyor. Bizde eleştiri her zaman ön planda geliyor. Galatasaray bu şekilde büyümüş. Benim daha önceki dönemlerimi hatırlayın. Her türlü ağır eleştiriye maruz kaldık. Bu eleştirilerden dolayı Galatasaray'a küsmek son derece yanlış. Erden genç bir ve hassas bir kardeşim. O bu eleştirilerden rahatsız oldu. Ama eğer Galatasaray'a hizmet etmek istiyorsanız bu eleştirilere tahammüllü olmanız lazım.

"FİKİR AYRILIĞI HEP VARDIR"

Fikir ayrılığı Galatasaray'da her zaman vardır. Herkesin aynı şeyi söylemesi normal bir şey olmaz. Fikir ayrılığının getirdiği pozitif şeyler de çoktur. Daha önceki başkanlık dönemlerimizde yaptığımız hatalar elbet vardı ama bu dönemde bu hataları yapmamaya çalıştık.

26 senede 9 başkan değişmiş olması bence iyi bir şey. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir dünya markasını yönetmek kolay bir şey değil. 26 sene dediğiniz zaman futbol ekonomisinin nerelere geldiğini de düşünmek lazım. Herkes eleştirilebilir. Genel kurul sizi kantara çıkarır. Bu genel kurul başarılı olan herkesi desteklemiştir. Başka takımlarla Galatasaray'ın yapısını kıyaslamak mümkün değil.

"BU BİR EKİP İŞİ"

Teknik ekip ve scout ekibimiz değişmedi. Yönetim kurulundan birinin o sistemin içine girme ihtimali olabilir mi? Futbol aklı orada oluşuyor. Eksikleri hoca tespit ediyor ve scout ekibiyle çalışıyor. Yönetim hocanın koyduğu hedefle takımı kurmak. Erden Bey'in oradaki fonksiyonu oradaki düzenle ilgili. Yapılacak bütün harcamalarda son imza başkanın imzasıdır. Birinin bu koordinasyonu sağlaması lazım. Bu bir ekip işi! Tek bir kişiyle bunu adlandırmak doğru değil. Ayhan Akman var sportif direktör Cenk Ergün var. Futbol aklını oluşturmak için Galatasaray'a gelmedim. 17 branşıyla birlikte Galatasaray'ı yönetmeye geldim.

FLORYA PROJESİ...

Florya projesi Galatasaray için önemli ama sadece Galatasaray için önemli değil. Biliyorsunuz ki Bankalar Birliği diye bir konsorsiyum var. Bu borçlanmanın getirdiği faiz yükü kadar bu yapılandırmanın şartları da Galatasaray için çok önemliydi. Bu sistem bazı kısıtlamalar getiriyor. Biz Bankalar Birliği konsorsiyumunu ikna ederek bu yapılandırmadan çıkacağımızı belirttik.

"MAYIS AYINDA BORCU BİTİREBİLİRDİK AMA..."

Mayıs ayı itibariyle Bankalar Birliği'ne olan borcu bitirmemiz mümkündü ama bazı eleştiriler gelince apar topar bitirmek yerine yeni yönetime bırakmak istedik. Şimdi sevinerek söylüyorum diğer takımlar da böyle yapmaya başladı. Bunu bana konsorsiyum bankaları da söyledi ve teşekkür etti. Diğer kulüplere de teşvik olduğunu söylediler.

Galatasaray, sponsorluk gelirlerini yeteri derecede artırmış bir kulüptü. Bu gelirler Bankalar Birliği borcunu kapattıktan sonra size daha geniş bir finansal alan bırakıyor. Florya'dan gelecek para büyük bir para. Borçları kapattıktan sonra gelen geliri oluşturduğumuz fona bırakacağız. Bütün gelirler bu fonda toplanacak ve yönetimler de bu fonun sadece getirisini kullanacak. Florya projesi sadece futbol değil diğer amatör branşlar için de önemli.

"3-4 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz. Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Bu takım her zaman şampiyonluk oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bütün transferler kampa yetişmeyebilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor...Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor. Transferde çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü bu para bizim için emanet para. Kulübü zora sokacak transferler yapmamaya çalışıyoruz.

O kadar geniş bir kadromuz vardı ki performans almamız oyuncun devamlı oynamasıyla alakalı oldu. Sürekli oynayamayan oyuncunun performansı düşüyor. Yanlış oyuncu transfer ettiğimizi düşünmüyorum. Geniş kadro sebebiyle şans bulamayan oyuncular oldu. Tek tek baktığımız zaman bu oyuncuların hepsi yıldız seviyesinde oyunculardı. Bu sene daha zor transfer dönemi geçireceğiz. Göndermek zorunda olacağımız oyuncular da var.

SAĞ BEK, ORTA SAHA VE MERTENS'E YEDEK

Sağ bek, orta saha ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu bakıyoruz. Fırsat transferi olabilecek oyunculara bakıyoruz. Çok dinamik bir şey bu. Her şey kağıt üzerinde kalmayabilir.

"99 PUAN ALAN ADAM GÖNDERİLDİ"

Okan Buruk, Galatasaray'ın evladı. Son derece başarılı, uzun yıllar da Galatasaray'a hizmet edecek. Galatasaray'la özdeşleşmiş ve Galatasaray aşığı bir arkadaş. Değerlendirmeyi rakip takımların ne yaptığına bakarak yapmak lazım. Rakip takımlarda da kendi takımları içinde yetişmiş isimler var ama bir türlü olmuyor. Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaraylıların aidiyet duygusu başarıyı getiren en önemli faktör. Bizim Galatasaray'a getirdiğimiz bu aşı her yönüyle tutmuştur. Okan Buruk'un Galatasaray için ne ifade ettiği belli. Diğer takımların ne yaptığı da önemli. Mesela niye Jose Mourinho. 99 puan alan İsmail Kartal gönderildi. Sezon başında bunu söyleseler ne derdiniz? Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar.

Ara transfer döneminde Okan Buruk'a 'Öyle bir transfer politikası yap ki kadroyu 2024-25 yılına göre hazırla' dedim. Ara transfer dönemlerinde çok başarı alınamıyor. Onu farklı değerlendirdiler. Başkan para harcamak istemiyor dediler ama o doğru değildi. Aldığımız sol bek gelecek sezon için yapılan bir transferdi.

"EN GURUR DUYDUĞUM MAÇ MANCHESTER UNITED"

En üzüldüğüm maç Hatay maçıydı. Orada bir seri sona erdi. O maçı kaybetmememiz lazımdı. en gurur duyduğum maç da Manchester United'ı yendiğimiz maçtı. Galatasaray'ı ben yönetiyorum. Bana haksızlık yapılma durumu söz konusu olamaz. Üzücü problemler oluyor tabii ki. Üzüldüğüm anlar sahadaki skorlarla oluyor. Bir önceki sene kaybettiğimiz Konya maçına da üzülmüştüm.

"ICARDI BİR İKON, BİZE JENERASYON KAZANDIRIYOR"

Mauro Icardi bir ikon haline geldi ve bize büyük bir jenerasyon kazandırıyor.