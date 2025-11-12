Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Kasım Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in konuşmasından öne çıkanlar:

"AVRUPA'DA BAŞARI İSTİYORUZ"

"Futbol takımımız, sene başında koyduğumuz hedeflerden şaşmadan yoluna devam ediyor. Özellikle Avrupa'da başarı yakalamak istiyoruz. Takımımız, Ajax maçında galip gelerek hepimizi gururlandırdı. Bu başarının devam edeceğine yürekten inanıyorum."

"TAKİP EDİYORUZ"

"Bahis soruşturmasıyla ilgili iki futbolcumuz PFDK'ya sevk edildi. Kulübümüz süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor. Türk futbolunun tertemiz olması için tüm faaliyetleri destekliyoruz. Sapla samanın ayrılması lazım. Bahis oynayan futbolcular cezalandırılsın ama bir hafta bahis oynayan futbolcu ile aynı kefeye koyulmamalı. Bu genç insanların kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden bu konu sonuca ulaşmalıdır. Üst düzey hakemle ilgili bir açıklama yapıldı ve sonra durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Bahis konusu farklı pencerelerden bakıldığında, farklı neticeler veriyor. O yüzden tümünü bir potaya koyup, haklı haksız kararlar alınması ve gencecik insanların hayatlarının tahrip edilmesine karşıyım."

"MAÇLARIMIZI ETKİLEYEBİLİR"

"Üç takımımız şu an Avrupa liglerinde oynuyor. Buradan çıkan önyargılar, bizim maçlarımıza etki edebilir. Bahis soruşturmasında konuyu inceleyen ve kararı veren mercilerin bu konuya çok hassas yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Kurunun yanında yaş da yanmasın."

GALATASARAY ADASI

"Galatasaray Adası'nda büyük bir yenileme yaptık. Sırada yüzme havuzunun etrafında kazıkların çürümesi sonucu tehlike arz eden küçük bir kısım var. Sezon bittiği için yenilme yapmak için harekete geçtik ve bütçeyi hazırladık. Adanın bundan sonra uzun süre sadece rutin bakımları olacak ve sizlere hizmet edecek. Mecidiyeköy Projesi için faaliyetlerimiz devam ediyor. Nisan 2026 sonu itibarıyla inşai faaliyetlerin tamamlanmasını ve gayrimenkul satın almış kardeşlerimize teslimat yapılmasını planlıyoruz."