Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübünde yaşanan başkan değişiminin ardından rakipleriyle yaşadıkları gerginliğin sona ermesini arzu ettiğini belirtti.

RAMS Park'ta Daikin ile imzaladıkları sponsorluk anlaşmanın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özbek, Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini belirtti.

Sahada yaşanan sportif rekabetin saha dışına çıkmaması gerektiğini anlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Futbolun paydaşlarının da adaletli yönetimi olmazsa olmazdır. Geçmiş dönemlerde rakibimizle tansiyonu yüksek, gerilimi yüksek bir durum oldu. Benim ve arkadaşlarımın arzusu bu gerginliğin devam etmemesi. Sportif faaliyetlerimizde herkesin memnun olmasını, herkesin kardeşlik duygusuyla, sporun getirdiği birleştirici özellikte olmasını arzu ediyoruz. Beklentim odur ki rakibimizin yeni yönetimi de bu duygularımıza benzer şekilde cevap versin. Türkiye, sporun içindeki bu gerginlikten kurtulsun. Beklentimiz bu yöndedir. İnşallah da öyle olur. Ülkemiz sporda beklediği iklime inşallah kavuşur. Yeni seçilen yönetimi aradım ve kendilerini tebrik ettim. Bundan sonra futbol ailesine daha güzel bir futbol izlettirmek, daha kardeşçe bir futbol sergilemek üzere hareket ederiz diye düşünüyorum."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt karşısında yaşadıkları 5-1'lik mağlubiyete de değinen Özbek, "Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımızda beklemediğimiz bir sonuç aldık. Taraftarlarımız, yönetimimiz, bütün camia böyle bir sonuç beklemiyordu. Ama bu bir turnuva, 8 maçlık bir organizasyon. Burada da hedeflerimiz var. Özellikle ilk 24'ün içinde olup yola devam etmek istiyoruz. Sporun içinde bazı dönemler hiç beklenmediği gibi gelişebilir. İyi başladığımız maç sonuç olarak bizi üzdü. Teknik kadroya inancımız tam. Bu teknik ekiple 3 sene üst üste şampiyon olduk. Bu kadronun bundan sonraki maçlarda Galatasaray'ın beklediği sonuçları alacağından eminiz." açıklamasını yaptı.

"62 DÖNÜMLÜK ARAZİYİ UZUN SÜRELİ KİRALADIK"

Yönetime gelmelerinin ardından üzerinde durdukları en önemli konuların başında tesisleşmenin geldiğini dile getiren Özbek, Kemerburgaz'da altyapı için yapılan inşaatın yakında biteceğini vurguladı.

Salon sporları için de çalışmaların sürdüğünü belirten Özbek, şöyle konuştu:

"Salon sporları için stadın yanında bulunan 62 dönümlük araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığından uzun süreli kiraladık. Basketbol salonu, voleybol salonu, yüzme havuzu için harekete geçtik. Ruhsat aşamasındayız. Çok kısa sürede işlemleri bitirmiş olacağız. Voleybol salonunun başarı çizgimizi çok daha yukarıya çekeceğine inanıyorum. Yüksek seviyede bir yatırım hacmi olan bu girişimi orta vadede, 3-4 sene içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Biz harekete geçtik. Bir temel atma töreniyle buradaki faaliyetimize başlayacağız. Galatasaray 17 branşta 2000'e yakın sporcuyla Türk sporuna hizmet ediyor. Her branşı farklı mekanda, farklı koşullarda devam ettiriyoruz. Bunları bir merkeze toplamak genel giderlerimizi aşağıya çekecektir. Marka değerinin yukarıya çıkması için bu tesisleşme büyük rol oynayacak."

