İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2025 Çarşamba / 22 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5406
  • EURO
    45,501
  • ALTIN
    4309.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme! ''Sonunda yine iyi olan kazandı''
Spor

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme! ''Sonunda yine iyi olan kazandı''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazanılan şampiyonluğun ne kadar kıymetli olduğunu dile getiren Dursun Özbek 'Sezon boyunca akıl almaz yalanlarla, sinsi planlarla, tuzaklarla karşı karşıya bırakıldık. Ne yaparlarsa yapsınlar sahada iyi olan, mücadele eden kazandı.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 14:30 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme! ''Sonunda yine iyi olan kazandı''
ABONE OL

Galatasaray Kulübünün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

"NE YAPARLARSA YAPISINLAR, SAHADA İYİ OLAN KAZANDI"

"Zorlu bir sezonu geride bıraktık. En büyük zorluk, sahada yapmak istediğimiz mücadeleyi sürekli saha dışına çekmeye çalışanlaraydı. Sezon boyunca akıl almaz yalanlarla, sinsi planlarla, tuzaklarla karşı karşıya bırakıldık. Ne yaparlarsa yapsınlar sahada iyi olan, mücadele eden kazandı. Sonunda yine iyi olanlar kazandı."

"HEDEFLERİMİZE BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"

"Tüm bu zorlu süreçte yanımızda olan tüm üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray'ın başka hiçbir kulüpte göremediğimiz değerleriyle bizi gerektiğinde eleştirdiniz, yanımızda oldunuz. Göreve geldiğimden bu yana sevgi ve saygı ortamının en önemli destekçisi oldunuz. Her zaman yanımızda olan taraftarlarımız, stadyumumuzu herkesin hayran olduğu ortama çeviren kardeşlerime teşekkürlerimi gönderiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde sahamızdaki her maçta birlikte mücadele edeceğiz, hedeflerimize birlikte ulaşacağız."

"HEDEFİMİZDE SADECE ŞAMPİYONLUK YOK"

"Tabii ki kupaları kazandık diye bize durmak yok. Şimdi daha çok çalışacağız. Bizim büyük hayallerimiz, gücümüz ve irademiz var. Galatasarayımız'ı çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyduğumuz şekilde bırakmak için hiç durmayacağız. Hedefimizde sadece şampiyonluk yok. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedef yani Türk olmayan takımları yenmek var. İnanıyoruz, başaracağız!"

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.