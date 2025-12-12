Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Özbek, gündemde konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İşte Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Monaco maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Üzüntülüyüz. Şampiyonlar Ligi iddiamızın devam etmesine engel olmayacak bu sonuç. Takımımıza önemli hedefler koymuştuk. İki maçomız daha var, bu iki maça konsantreyiz. Takımımıza güveniyorum, Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğimize yürekten inanıyorum."

"Monaco maçı konsantrasyonumuz bozulmasın diye bekledim. Artık susmak mümkün değil. TFF Başkanı bu önemli maçımızdan saatler önce kameralar karşısında maksatlı açıklamalarla tarafsızlığını kaybetmiştir. Bir de Galatasaray'a başarılar diliyor. Sen konuşmalarla başarıları Monaco'ya dilemiş vaziyettesin."

"Bana sürekli Dursun Ağabey, Dursun Ağabey diyorsun. Mikrofon karşısına geçince 'bizi kuzu gibi dinledir' diyorsun. Ben bir maçla ilgili çektiğimiz videoları ve onları anlatmaya geldik. Biz size bir şeyler anlattık, videolarda pozisyonları gösterdik. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim! Olayın detayına girdiğimiz zaman kuzu kelimesi, söyleniş şekline bakınca bambaşka bir anlam taşıyor. Bizi kuzu gibi dinlediler dendiği zaman, şu anlamı barındırıyor, sen öyle bir pozisyondasın ki karşımda, ağzını bile açamazsın, laf bile edemezsin. Yüzde yüz tehdit içeren bir kelime. Hiç kimse bunun aksini anlatmaya çalışmasın."

"Türk futboluna bu jargonu sokmak son derece yanlış. Ben sana 'sen de beni koyun gibi dinledin' mi diyeceğim! Bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Bu seviye Türk futboluna yakışan bir seviye değil. Kim olursan ol, nereden gelirsen gel bu üslupla bu TFF başkanlığı koltuğu doldurulamaz."

"Videoyu izlettik, videoyla ilgili Sayın Başkanın, 'O maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş' diye açıklama yaptı. Yahu biz sizden adaleti isterken ve uygulamanın eşitlik ilkesini isterken takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray ister Beşiktaş ister Fenerbahçe olsun, uygulamada hak yeme varsa bunun arkasından cezanın gelmesi lazım. Sen bunu getirip 'ceza verecektik', duyumları söylüyorum, 'siz geldiniz cezayı vermekten vazgeçtik'. Böyle bir adalet anlayışı, uygulama olabilir mi ya!"

Detaylar geliyor...