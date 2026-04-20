Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği 25. Yıl Belgeseli için düzenlenen galada konuştu.

Dursun Özbek, "Zor dönemlerden geçiyoruz. Neyle uğraştığımızı, neyle karşılaştığımızı anlatmaya gerek yok; hepimiz fiilen bunun içindeyiz. Bizi güçlü kılan en önemli unsur, camiamızın birlik ve beraberliği ile oluşturduğumuz sevgi ortamının devam etmesidir. Tüm projelerimizde ve attığımız her adımda bunun faydasını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray başkanı, "Galatasaray, özellikle bu sezon ve geçtiğimiz yıllarda, geçmişten gelen projelerin de katkısıyla büyüme yolundadır. 23 Nisan'da çok güzel bir etkinlik planladık. Çocuklarımızla birlikte stadımızda kutlama yapacağız ve aynı zamanda bir temel atma töreni gerçekleştireceğiz" dedi.

Dursun Özbek, "Bizde biliyorsunuz, yukarı çıkanı aşağı çekme gibi bir tarz var. Hiç bundan etkilenmeden, hiç bunları dikkate almadan hep birlikte yolumuzda yürüyeceğiz. Galatasaray'ın artık Türkiye'nin sınırlarını aşan, global bir marka olma özelliğini yukarı taşıması, birlikteliğimizin ve beraberliğimizin eseridir.' sözlerini söyledi.