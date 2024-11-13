Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Kulübümüzün en kıdemli üyesi olan Ali Fuat Diriker Ağabeyimiz bu hafta 106 yaşına girdi. Devamlı irtibattayız. En ufak bir şeyde arar, neticeden memnuniyetini ifade eder, bazı şeyleri paylaşır. Kendisine Galatasaray dolu nice seneler diyorum." sözleriyle konuşmasını açtı.

10 Kasım'da yapılan koreografiyi kurul üyelerine izleten Özbek, "Samsunspor maçında Atamız'ı sevgi, saygı ve minnetle andık. Gerçekten gururlanarak, tüylerim diken diken koreografi izledim. Bu çalışmada emeği olan tüm gönüllülere teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanında yapılan çalışmaya dahil olarak elindeki pankartı 10 dakika havada tutan tüm Galatasaraylılar'a da teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyetin gururuyuz." ifadelerini kullandı.

"KEMERBURGAZ'DA SON RÖTUŞLARI YAPIYORUZ"

Galatasaray'ın gayrımenkulleriyle ilgili bilgi veren Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 seneden beri Ada'yı süretle açmıştık. Bazı çalışmaları bilahare yapmak üzere Ada'yı hizmete sunmuştuk. Eksik kalan çalışmaları bitirmek üzereyiz. Arkadaki etkinlik alanı ve iskelelerin yeniden yapılması gerekiyor. Zamana bağlı olmak üzere altyapı tamamen çürümüş durumd., özellikle havuzun olduğu bölümde. Çok kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Özellikle hazırlıklarımız, önümüzdeki sezon için. Kış döneminde de Ada'yı hizmete sunacağız. En önemlisi de Ada ile ilgili imar durumunu bildiğiniz gibi çıkarmıştık. Boğaziçi İmar'a yaptığımız proje ruhsatı da son aşamaya geldi. Anıtlar Kurulu'ndan gelen son bilgi Boğaziçi İmar'a geldi. Ruhsatımızı almış olarak projemizi yepyeni şekilde sizlere sunacağız. Yeni bir tanıtım toplantısı yapmak istiyorum. Ada, muhteşem hale geliyor. Daha detaylı bilgilendireceğim.

Mecidiyeköy'de kısa bir aksama oldu. Projemizi değerlendirmek, elimizde kalan bazı daireleri tekrar bitirmek ve satışa sunmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Bunu da en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz.

Florya arazimiz ile ilgili, ihale komisyonumuzun çalışmaları bitti. Şimdi sadece Florya'nın ihale çıkması için tarih vermek istemiyorum ama kısa sürede çıkmayı planlıyoruz, oradan Kemerburgaz'a geçmeyi bekliyoruz. Peki Kemerburgaz ne durumda? Şu an son rötüşlar yapılıyor. Mobilyaların bir kısmı geldi, onların montajı için rötuşlar lazım. Montaj yapılacak. En kısa sürede, evet gecikmemiz var, bundan dolayı da üzüntülüyüm, belirttiğim tarihte taşınmayı gerçekleştiremedik bazı sebeplerden dolayı. Yakında Florya'ya veda, Kemerburgaz'a merhaba partileri düzenleyeceğiz. O dönemde de Kemerburgaz Tesisleri'ni göreceksin. Herkes gurur duyacak."

"TESİSLEŞMEYE ÖNEM VERMEMİŞİZ"

Dursun Özbek, "Aslantepe Vadisi'nin yapılması bir zorunluluk. Burada mix bir proje hayata geçirdik. Spor salonlarına hizmet edecek, ticari ünitelerin de içinde olduğu planlar bitti. Orta vadeli bir çalışma bu. Bu çalışmanın altlığını dikkatli yapıyoruz. İleride gelen yönetimler, bu çalışmayı devam ettirmek suretiyle Galatasaray'ın Kemerburgaz aksı üstünde tüm faaliyetlerinin, altyapı tesislerinin, a takımıyla ilgili tesislerin yakın olma zorunluluğu var. Bizim en büyük eksiğimiz, tesislerimiz. Maalesef, tesisleşmeye yeteri kadar önem vermemişiz. Gerekli yatırımlar gerektiği gibi yapılmamış. Bugüne kadar yapılmamış olması sağır olmamızı gerektirmez. Galatasaray Spor Kulübü, olimpik sporlarda öncü kulüp hüviyetindeyse tesislerin de ona göre olması lazım. Tartıya çıktığımız zaman, dünya devleri boy ölçüşen bir kulübüz. Bir şekilde biz sporda bir dünya markası olarak anıyoruz." açıklamasını yaptı.

"HEDEFLERE İLERLİYORUZ"

Dursun Özbek, "Futbol takımımız, namağlup lider, Avrupa Ligi'nde de 32 takım arasında 5'inciyiz. Sezon başı koyduğumuz hedeflere ilerlemeye devam ediyoruz. Sözünü verdiğimiz projeleri gerçekleştirmek için aynen devam ediyoruz. En önemli gücümüz, sizin verdiği destek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.