Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Boğaziçi Spor Zirvesi'nde konuştu.

Dursun Özbek'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"2016 yılında ortaya koyduğumuz projeler, 2022'de ete kemiğe bürünmeye başladı. Galatasaray, bu manada öncü bir takım olduğunu gösterdi. O dönemde, diğer camialardan "Gayrimenkul şirketi oldu" gibi eleştiriler aldık ama bugün geldiğimiz noktada, rakiplerimiz bizim ortaya koyduğumuz şekilde benzer projeler geliştirerek sürdürülebilir bir faaliyet alanına girmek istiyor."

"2022'den itibaren üç ana başlıkta hedef koyduk: finansal sürdürülebilirliği sağlamak, tesisleşmek ve sportif başarıyı yakalamak. Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz."

"Galatasaray camiasının içinden gelen biriyim. Taraftarla her zaman beraber oldum ve taraftarımı çok iyi tanıyorum. İnşallah böyle devam edeceğiz."

"NBA Avrupa projesinde yer alacağız."

"Şu anda Türkiye'de takımdaşlık olarak baktığınızda, Galatasaray'ın taraftar kitlesinin çok büyüdüğünü, özellikle Osimhen ve Icardi ikonlarının verdiği uğraşlar sonucunda çok yüksek bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Giderek bütün Türkiye Galatasaraylı oluyor."

"Ligin son 2-3 senede gördüğümüz gibi iki takım arasında geçmesi güzel değil. Rekabetin biraz daha aşağılara doğru yayılmasını son derece önemsiyorum."

"Şampiyonluğu kovalayan 5-6-7 takımın olmasında fayda var. Bu futbolun gelişmesi için de Türk futbolu için de çok önemli olacağını düşünüyorum."

ERDEN TİMUR

"Erden Timur ile görüşüyoruz. Birlikte çalıştık biz zaten. Devamlı görüştüğümüz bir kardeşim. Yönetimler zaman zaman değişikliğe ihtiyaç duyabilir, yönetimde yorgunluk olabiliyor. Yönetimler her sene enerjisini tazelemek zorundadır. Başkanlar da yönetim de dönem dönem değişmek zorundadır."

ŞAMPİYONLAR LİGİ

"Şampiyonlar Ligi çok çetin bir yer. Çok önemli takımlar oynuyor. İlk hedefimiz 36 takım arasından çıkmak. Hedeflerimiz hep yüksek, ilk 8'de çıkmak Galatasaray için çok önemli. 8'de veya 16'da çıkarak yola devam etmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Konsantrasyonu kaybetmeden bu sene Şampiyonlar Ligi'ne hedefimize ulaşacağımızı ve taraftarımızı memnun edeceğimizi umuyorum."

GALATASARAY - LIONEL MESSI

"İnsan hayal etmeden yaşayamaz. Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz?"

Dursun Özbek: "Messi ne dedin, bir daha söylesene? Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan noktalara yaptık, takımı muhafaza ettik. 3 sene üst üste şampiyon olan takımın omurgasını, özellikle takımın tümünü muhafaza ettik. Transferle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Çıtayı çok yükselttik. Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık, bu yüzden rahatlıkla Messi sorusu soruyorsun. Bunları yaparken de iyi bir finansal durum yakaladık. Bunu bozacak hiçbir faaliyette bulunmuyoruz. Tüm yaptığımız işler, hepsi finansal kapasitemizin içinde kalmalı. Onun için iyi bir takım kurduk. İnşallah Avrupa'da da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için de gerekeni yapacağız."