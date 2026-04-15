Süper Lig'de geçtiğimiz Pazar günü Kocaelispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, kalan haftalarda bir kez daha hata yapmak istemiyor. AKŞAM, bu beraberlik sonrası takımdaki moral ve motivasyon durumunu öğrendi. Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Dursun Özbek, idmanı ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Hem oyuncularla hem de Teknik Direktör Okan Buruk ile bire bir görüşmeler yapan Özbek, takımı şampiyonluk yolunda motive etmek için bir konuşma yaptı.

OSİMHEN: FEDAKARLIK YAPARIM

Futbolcular da Özbek'e "Bize güvenin, biz şampiyon olacağız. Fenerbahçe'yi burada yeneceğiz, bazı düşüşler oluyor ama toparlanacağız" ifadeleriyle şampiyonluk sözü verdi. Liverpool deplasmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen de aynı şekilde takım arkadaşlarını sürekli motive ediyor. Nijeryalı futbolcunun her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu ve hocasına da bunu ilettiği öğrenildi. 26 yaşındaki santrfor, Buruk'a "Ben hazırım, kararı sen ver" dedi.

MORAL MOTİVASYON YERİNDE

Osimhen'in, Gençlerbirliği mücadelesinde süre alması ve Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Takımın da genel olarak moral ve motivasyonun yerinde olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, Kocaelispor beraberliği sonrası Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cim-Bom, Fenerbahçe derbisi gideceği bu zorlu dış saha müsabakasında galibiyet alarak aynı zamanda dev mücadele öncesi morallenmek istiyor. Aslan, Cumartesi günü Ankara temsilcisine konuk olacak.