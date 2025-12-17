Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı ekibin divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

"ONAY ALDIK"

"Aslantepe'deki yapımızın bir spor kompleksi haline gelmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bir proje sunduk. Onay aldık. Bir basketbol salonu, bir voleybol salonu, salon sporlarını yapabileceğimiz salonlar, bir yüzme havuzu ve konaklama tesisi bunun içerisinde bulunuyor. Mart veya Nisan ayı başında temelini atacağız. Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılının projesi olduğunu düşünüyorum. Tesisleşmemizi tamamlamış olacağız."

AVRUPA HEDEFİ

"Bu sene Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra önemli bir Avrupa hedefi koyduk. Geçen hafta aldığımız sonuç bizi üzse de yolumuza aynı inançla devam ediyoruz. Önümüzde iki önemli maçımız var. Amacımız bu maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılıp Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiamızı sürdürmek. Hiçbirimizin bu konuda bir şüphesi olmasın. Birlikte inanarak yine kazanacağız ve yolumuza devam edeceğiz."

"BAŞARILI OLMALIYIZ"

"Galatasaray'ın bütün branşlarda başarılı olmak zorunluluğu var. Bu bizim misyonumuz. Olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulübüz diyoruz. Burada da başarı çizgimizin en üst seviyede olması lazım."

"DÖRT KOLDAN SALDIRIYORLAR"

"Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor. Tarafsız olması gereken makamların Galatasaray'ı hedef alan açıklamalarını izliyorsunuz. Yönetici arkadaşlarımıza ve kulübümüze verilen ağır cezaları görüyorsunuz. Maçlarımızdan sonra rakip kulüplerin yaptığı açıklamaları ve bu kulüplerin diğer maçlarda sessiz kalmalarını da görüyorsunuz. Galatasaray'ı durduramayacaklar, engelleyemeyecekler!"