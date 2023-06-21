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Spor

Dursun Özbek'ten öğrencilere: Sevdiğiniz işi yapın

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 21:41 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten öğrencilere: Sevdiğiniz işi yapın
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre mezuniyet törenine Başkan Dursun Özbek'in yanı sıra Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı ile Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan katıldı.

Törende öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Dursun Özbek, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Bizim ümidimiz gençliktedir.' Sizin bu ülkeyi daha ileriye götürecek enerjiye ve güce sahip olduğunuza yürekten inanıyorum. Nereden başlarsanız başlayın, ne kadar zorlanırsanız zorlanın, yapmayı sevdiğiniz işi yapın ve onu iyi yapın. Ben işimi her zaman çok sevdim, ticari hayatım boyunca ne başardıysam tırnaklarımla kazıyarak ve çok çalışarak başardım. Bu sene 100. kuruluş yılını idrak ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti, herkesin önünü bu şekilde açar ve başarıya odaklı çalışkan insanların istediği her hayali gerçekleştirmesine de sebep olur. Yaşasın Cumhuriyet."

Törenin ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı ile Rektör Prof. Dr. Emre Alkin, Dursun Özbek'e teşekkür plaketi takdim etti.

  • Dursun Özbek
  • Galatasaray
  • İstanbul Topkapı Üniversitesi

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