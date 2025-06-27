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Spor

Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a cevap: Sen de mi çıldırdın?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen transferi konusunda mesaj verdi.

Haber Merkezi27 Haziran 2025 Cuma 23:58 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a cevap: Sen de mi çıldırdın?
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Galatasaray, Bodrum'da düzenlenen etkinlikle şampiyonluğunu kutladı.

Sarı-kırmızılılarda sözü alan Okan Buruk, transfer konusunda, "En güçlü şekilde kadromuzu hazırlayacağız." dedi.

VICTOR OSIMHEN MESAJI

Okan Buruk'un bu sözleri sırasında şampiyonluk kutlamasına katılan taraftarlar, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor." tezahüratları yaptı.

Okan Buruk, bu tezahüratın ardından, "Tabii ki taraftar çıldırıyor başkanım, onu da göz ardı etmeyelim." dedi. (Gülerek)

DURSUN ÖZBEK'İN YANITI

Bu sözlerin ardından sözü alan Dursun Özbek, "Hocam Allah aşkına taraftar çıldırdı, sen de mi çıldırdın?" diye konuştu. (Gülerek)

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