Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Gündemimizde Sportif AŞ'nin Haziran - Kasım dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş altı aylık finansal durumuna ilişkin bilgilendirme yer alıyor. Söz konusu altı aylık dönemi 1 Milyar 374 Milyon TL net kar ile kapatmış bulunuyoruz."

"Bu kara ulaşırken tesis ve benzeri yatırımlardan hiç ödün vermedik. Tesislerimiz için yaklaşık 60 milyon dolar'lık yatırımı bu dönemde yaptık. Rakiplerimizle kıyaslandığında başarının boyutunu çok net ortaya koymaktır. Esas hedefimiz, sürdürebilir bir performansla bunu devam ettirmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Geçtiğimiz divan toplantısında, "Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir yandan saldırılar devam ediyor." demiştim. Bugün bunları konuşmak ve bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, yönetici arkadaşlarımla birlikte bize emanet ettiğiniz bu onurlu görevi 3.5 yıldır sürdürüyoruz. Bu süre içerisinde futbolda 3 kez şampiyon olduk. Lig tarihine geçen birçok rekor kırdık. Bu sene de takıma ve Okan Buruk'a inancımız tamdır. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise bir aksilik olmazsa son 24 takım arasında yer alıp yolumuza devam edeceğiz."

"Futbol takımımızı Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nin rekabet seviyesine getirmek için çok çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Sezon başında bize inanmayanlar vardı. Biz Galatasaray'ın gücüne inandık. Bu inançla takıma doğrudan katkı veren çok önemli transferler yaptık. Başarı sadece futbolda değil, diğer branşlarda da önemli adımlar attık ve bunları kararlı adımlarla sürdürüyoruz."

"Galatasaray'da bir başkan ve bir yönetim kurulu vardır. Ben başkan olarak, elbette herkesle konuşurum, istişare ederim ama burada kadar veren kişi nettir, yönetim kurulu nettir. Başka bir tartışmaya gerek yoktur."

"Bir medya ajansı aracılığıyla pazarlama departmanımız önümüze bir sponsorluk anlaşması getirmişti. Bu anlaşmanın uygun olup olmadığını TFF'ye sorduk ve onay aldık. İşlemlere başladık. Daha sonra aynı merciler bu sponsorluğun yapılmamasını söylüyor ve biz de işlemi derhal iptal ediyoruz. 50 defa söyledim, 51. kez tekrar söylüyorum. Kulübümüzün kursağına bu işlerden dolayı delikli kuruş girmemiştir."

"ERAY YAZGAN BU SÜRECİN HERHANGİ BİR YERİNDE YOKTUR"

"Bunu açıkça söylememe rağmen, sırf ortamı bulandırmak için, "Galatasaray bu anlaşmadan para aldı" algısı yaratılmaya çalışıyor. Bazı mihraklar bunu sürekli kaşıyor.

İmza yetkilisi olduğu için genel sekreterimiz ceza alıyor. İmza atmak dışında Eray Yazgan bu sürecin herhangi bir yerinde yoktur. Tam da bu nedenle cezanın üst mercilerden döneceğine inanıyorum. Eray kardeşimin görevi gereği bir süreç üzerinden bu cezaya muhatap kalması beni gerçekten üzüyor. Ben yönetimdeki diğer arkadaşlarım gibi onunla da çalışmaktan gurur duyuyorum."

"DURDURAMAZLAR"

"Şu anda organize saldırılarla karşı karşıya kaldığımız bir ortamdayız. Bu saldırılar karşısında sizlerden ricam sakin kalmanızdır. Amaç açıktır, Galatasaray'ın birlik ve beraberliğini bozmak, kulübün geleceğini şekillendirecek projeleri engellemektir. Böyle zamanlarda verilecek en güçlü cevap, birlik beraberliği ve sevgi iklimini korumaktır. Siz bizim yanımızda olun, kim ne yaparsa yapsın Galatasaray'ın yürüyüşünü durduramazlar."