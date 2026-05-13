Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"HER MAYIS OLDUĞU GİBİ YİNE MUTLUYUZ VE GURURLUYUZ"

"Her mayıs ayı olduğu gibi yine mutluyuz ve gururluyuz. Futbol takımımız, üst üste 4'üncü 26'ıncı şampiyonluğumuzu kazanarak bizi gururlandırdı. Bu başarıda büyük emeği olan başta Okan Hoca olmak üzere, teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza tebriklerimi gönderiyorum. Bir teşekkür de sezon boyunca yanımızda olan taraftarlarımıza göndermek istiyorum."

"HEDEFLERİMİZ ŞİMDİ DAHA BÜYÜK"

"Hedeflerimiz şimdi daha büyük. O hedeflere birlikte yürüyeceğiz.Cuma günü stadyumumuzda kupamızı alacağız. Taraftarlarımızla birlikte 36, pardon ağzımdan çıktı, bunda bir iş var. 26'ıncı şampiyonluğumuzu kutlayacağız."

"2 SENE DAHA BU GÖREVE TALİBİZ"

"Seçimden önceki son divan toplantımız. Bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla beraber bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. 2 sene daha bu göreve talibiz. Bu görev süresinde bizimle birlikte Galatasaray için emek veren, önümüzdeki dönemde listede yer almayan ancak her zaman yanımızda olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gösterdikleri emek ve çabayla Galatasaray için çalıştılar. Bu böyle bilinsin."

"BİZİ ENGELLEMEK, DURDURMAK İSTEYENLER OLDU"

"Zor dönemlerden geçtik. Bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu. Bunlara karşı birlik beraberliğimizi hep önde tuttuk. Şimdi daha fazlasını yapmak için hazırız. Bu seçim dönemi için sloganımız, Geleceğin Galatasaray'ı olarak belirledik. Bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazma fırsatımız var. Bu başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl bırakacağımız bir Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Bu eşiği atlamak için çok önemli bir fırsat var. Başarmak zorundayız."

"BİR SANİYE BİLE DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

"Ben bu tarihi sorumlulukla karşınızdayım. Geleceğin Galatasaray'ı için bir saniye durmadan çalışacağız."

"PROJELERİMİZİ VE VİZYONUMUZU PAYLAŞACAĞIZ"

"16 Mayıs'ta yeni projelerimizi ve vizyonumuzu paylaşacağız."