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  • Dursun Özbek'ten sert sözler! ''Kulübümüzü karıştırma çabaları var''
Spor

Dursun Özbek'ten sert sözler! ''Kulübümüzü karıştırma çabaları var''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızı kulüpteki son gelişmeleri aktaran Özbek ayrıca dışarıdan hedef alındıklarını söyledi ve 'Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yaratılmak istenen kulübümüzü karıştırma çabaları var.' dedi. İşte detaylar...

14 Ağustos 2024 Çarşamba 14:50 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten sert sözler! ''Kulübümüzü karıştırma çabaları var''
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Galatasaray'ın Ağustos ayı Divan Kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"KEMERBURGAZ'DA KÜÇÜK GECİKME..."

Kemerburgaz'da küçük bir gecikme yaşıyoruz çünkü ana müteahhitle olan bir sıkıntımız vardı. Kendisi 1.5 ay önce görevi bıraktı. Biz kendi imkanlarımızla tamamlama aşamasına geldik. Çok kısa süre içinde tesis her noktasıyla hizmet verecek.

"FLORYA PROJESİ ÖNEMLİ BİR ADIM"

Florya projesi, Galatasaray'ın sportif başarılarını artırmak için önemli bir adımdır. Geçmişte seçim dönemine yakın bir tarihte hazırlıklar hızlanmış ve komisyonlar kurulmuştu. Ancak seçim sürecindeki belirsizlikler nedeniyle ihale ertelendi. Seçim sonrası yeniden göreve geldiğimizde, projeyi tekrar ele alarak çeşitli firmalarla görüşmeler yaptık ve katılımı artırmayı hedefledik.

"3 BÖLGEYE TRANSFER HEDEFLEMİŞTİK"

Geçtiğimiz sezon sonu hocamızla yaptığımız planlamayla takımın iskeletini koruyup 3 bölgeye transfer yapmayı hedeflemiştik. 3 Ağustos itibariyle bu hedefimizi tamamlamış bulunuyoruz.

"AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAMIZ GEREKİYOR

Avrupa'da da başarılı olmamız gerekiyor. Kurduğumuz kadro ve önümüzde dönemde oluşabilecek eklemelerle bunu başarabileceğimize inanıyorum.

"KULÜBÜMÜZÜ KARIŞTIRMA ÇABALARI VAR"

Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yaratılmak istenen kulübümüzü karıştırma çabaları var. İki senedir şampiyon olan bir takımın üzerine bu kadar arsız bir şekilde, akılalmaz iftiralarla gelmelerini bekliyorduk. Bizi asıl üzen, bu saldırılara karşı siz değerli Galatasaraylılardan yeterince destek göremiyor olmaktır...

"2 YILDIR ŞAMPİYON OLAN TAKIM YARATMADIK MI!"

Sizlerden ricam; bu saldırılara karşı yanımızda olduğunuzu daha fazla hissettirmeniz gerekiyor. Hiçbir başarı kazanmamakla itham edildik, soruyorum; iki yıldır şampiyon olan takım yaratmadık mı!"

BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Bankalar Birliği'nden çıkmak için son noktaya geldik.

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