Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in sözleri...

"SON DÜDÜĞE KADAR DESTEK"

Çarşamba günü ilk Şampiyonlar Ligi maçımıza çıktık. Buralara bu futbolcu kardeşlerimizle geldik. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, lütfen bu kardeşlerimize son düdüğe kadar destek olun onları alkışlayın.

"50 MİLYON EURO'YA KADAR!"

34 Milyon euroluk sponsor geliri elde ettik. Bu Galatasaray tarihinde bir rekor. Hedefimiz bu değil. Bu sezon için hedefimiz 50 milyon euro! Bunu görüyoruz. Buna ulaşmak için derin bir çaba içerisindeyiz. Kaçıncı sponsorluk anlaşması oldu bilmiyorum, ben sayıyı kaybettim. 50 Milyon euro seviyesine kadar durmayacağız.

"5 DAKİKA DAHA OLSA YENERDİK"

5 dakika daha olsa, Kopenhag'ı yenerdik. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'a çok yakışıyor. Bu takımın bu arenada olması harika, taraftarların bu keyfi yaşamasını istiyoruz.

"GRABARA İÇİN KONUŞUYORUZ"

SORU: "Kopenhag kalecisinin Galatasaray paylaşımları için UEFA'ya gidecek misiniz, ne yapacaksınız?"

Dursun Özbek: "Kopenhag kalecisi Kamil Grabara için yönetim kurulunda tartışıyoruz. Onunla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz."

"YENİ FORMA SPONSORUMUZ OLACAK"

Bu sezon Nike ile devam ediyoruz. 2024-2025 sezonundan itibaren bu firma değişecek. Bunu sizlere açıklayacağız.

"İLLEGAL YAYINDAN KAÇIN!"

"Naklen yayın gelirleri düştü. 500 milyon dolardan, kaçak yayından dolayı 90 milyon dolar seviyesine indi. Naklen yayın kulüplerin en büyük geliri. Bu seviyede bir düşüş ile kulüpler çok zor durumda. Kamuoyuna ve kulüplere çok iş düşüyor. Ortak bir çalışma yapmamız lazım. Kulüpler çok daha zora düşecek. Herkese çağrı yapıyorum. Kaçak yayının önüne geçmek için herkes elinden geleni yapmalı. Aksi durumda gidiş çok parlak değil."

"TÜM FUTBOLCULAR DEĞERLİ, KIYMETLİ"

Heyecanımızı yenmemiz lazım. Taraftarlarımız dava arkadaşlarımız. Davamız, Galatasaray'ı başarılı kılmak. Bizi temsil eden oyuncularımız. Hepsi değerli, kıymetli. Bizi şampiyon yaptılar ve mutluluğa boğdular. Türkiye'deki Galatasaray sevgisi giderek çoğalıyor. Bunun nedeni sahadaki oyunla verdiğimiz mutluluk. Maç bitene kadar taraftarlarımız, oyuncularımızı yüreklendirsin. Onlar, bizi temsil etmek için sahadalar. Oyuncularımıza güvenimiz tam.

"BASKETBOLA YENİ SPONSOR"

Basketbolla ilgili önümüzdeki günlerde forma ön tarafı için anlaşmamız olacak. Sponsorluk anlaşmaları yıl boyunca devam edecek. Büyük bir ilgi var. Çok büyük firmalar var. Bu anlaşmalar devam edecek.

"TARİHİ AÇIN, İNCELEYİN"

Olimpik sporları, Türkiye'ye Galatasaray getirdi. Tarihi açın ve inceleyin. Bizim misyonumuz, bu olimpik, amatör sporlarda başarılı olmak. Voleybolda Balkan Kupası'nı aldık. 17'ye yakın amatör branş, 2000'e yakın amatör sporcularımız var.

"MONTELLA EN İYİ SEÇİM"

Milli Takım'da Vincenzo Montella geldi. Konu TFF'nin inisiyatifinde. Milli Takım'ın başarısı için gerekeni yapacakları konusunda şüphemiz yok. Yaptıkları seçimin en iyisi olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olsun. İnşallah kupalara katılırız, başarılar yakalarız.