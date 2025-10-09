İSTANBUL 17°C / 13°C
Spor

Dursun Özbek'ten taraftara çağrı: Tüm Galatasaraylıları bekliyorum

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Artuklu ilçesindeki mağaza açılışına katıldı. Özbek, tüm Galatasaray taraftarlarını forma almaya davet etti.

Haber Merkezi9 Ekim 2025 Perşembe 20:11 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten taraftara çağrı: Tüm Galatasaraylıları bekliyorum
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, önceki başkanlardan Adnan Polat ile birlikte merkez Artuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki GSSTORE mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesiminin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, mağaza açılışının hayırlara vesile olmasını diledi.

Galatasaray'ın başarılarıyla beraber burada da kazançlarının artacağına inandığını belirten Özbek, "Bütün Galatasaraylıları buradan forma almaya davet ediyorum. Karşılamanızdan ötürü de sizlere teşekkür ederim. Mardin'de de sizin gibi taraftarlarımız olduğu için son derece memnunum. Galatasaray'ı desteklemeye de devam. Şampiyonluklarımız da inşallah birlikteliğimizi devam ettirecektir" diye konuştu.

Öte yandan Dursun Özbek, "Yarın saat 14.00'te stadımızın yanında Atatürk Anıtı açılışı yapılacak. Tüm Galatasaraylıları buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mağazalarında Galatasaray ürünleri ve formaların yanı sıra Victor Osimhen'e özel hazırlanan kutuların da bulunduğunu anımsatan Özbek, tüm taraftarları bu kutulardan almaya davet etti.

Açılışın ardından Dursun Özbek'e Mardin reyhan şerbeti ikram edildi. Özbek, daha sonra Nusaybin'deki acılaşa katılmak üzere buradan ayrıldı.

  • Galatasaray Başkanı
  • Forma Kampanyası
  • Dursun Özbek Daveti

