Dursun Özbek'ten taraftara transfer mesajı

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Nef Stadı'nda gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısında, görev sürelerinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Mali yapı itibarıyla girilen faiz sarmalının kulübü feci şekilde yıprattığını kaydeden Özbek, "Senede 400-450 milyon liraya yakın faiz ödüyoruz. Buna rağmen Türkiye'nin en başarılı spor kulübüyüz. Yine iddialıyız, şampiyonlukların peşinden koşuyoruz. Bu paranın ödenmediğini düşünün, sportif faaliyetlere ne kadar katkı vereceğini hesap edin. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan sportif başarılara ulaşmak için çalışmalara devam ediyor, en iyi kadroyu kurmaya çalışıyoruz. Bir liranın bile hesabını yaparak hareket etmek zorundayız. Bu sezon tüm Galatasaraylıların gurur duyduğu bir takım seyredeceğiz. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünmek durumundayız. Hem sizden hem taraftarlarımızdan sabredilmesini istiyorum. Transfer, hassas bir olay. En uygun şekilde yapmaya çalıştığınızda ufak gecikmeler oluyor ama süratle halledeceğiz." ifadelerini kullandı.

"FLORYA'DAKİ PROJE SAYESİNDE 6 MİLYAR LİRALIK FON ELDE EDECEĞİZ"

Kulüp tesislerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Dursun Özbek, şunları söyledi:



"Kemerburgaz'a taşınmak için arazi çalışmaları başlatıldı. Altyapı ve A takım için önemli olduğunu düşündüğüm, bize tahsis edilen üç parselin 30 yıllık üst kullanım hakkının tapularını aldık. Galatasaray'ın geleceği, burada yapacağımız tesislerle çok bağlantılı. 31 Temmuz'da yapacağımız yetki genel kurulunda burada yapacağımız asıl çalışmalarla ilgili sizden yetki isteyeceğiz. Florya'daki gayrimenkullerin geliştirilmesi için benim başlattığım bir hareket vardı. Galatasaray Kulübü, Florya'daki proje sayesinde masraflar çıktığında yaklaşık 6 milyar liralık fon elde edecek. Kulübe son derece karlı olacak şekilde yapacağız."

Sahip oldukları tesislerin kulübe yakışmadığını dile getiren Özbek, "Florya'daki tesislerimizin durumu nedir, gelin bir görün. Geçen hafta Eyüpspor tesislerini gezdim. Şahsen Galatasaray Kulübü Başkanı olarak tesislerimizin durumundan utandım. 40-50 sene önce yapılmış tesislerde futbolcularımızı ve altyapılarımızı barındırıyoruz. Futbol için bizim kalemiz olan Florya'nın güncellenmesi gerektiğini ifade ediyorum. İki sahamız var, biri bakımda. Asıl büyük saha bakımda olduğu için A takımımız diğer küçük sahada idman yapıyor. Bu Galatasaray'a yakışıyor mu? Onun için biz Kemerburgaz'a taşınmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"ADAYLA İLGİLİ VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRDİK"

Eski kulüp başkanları Mustafa Cengiz ve Burak Elmas'a Galatasaray Adası ile ilgili girişimleri için teşekkür eden Dursun Özbek, "Adayla ilgili verdiğimiz sözü yerine getirdik. Ada üç parselden oluşuyor. 1959'da bir parsel kulübe kazandırılmış. Diğer iki parselle ilgili problemi de kökünden çözdük. Adanın üst kullanım hakkının 30 yıllığına bize verilmesini istedik ve bu hakkı aldık. Bu adanın iyi hizmet vermesi için geliştirilmesi gerekiyor. O çalışmaları da yapıyoruz. Sadece üyelerin ve misafirlerinin kullanacağı bir sosyal tesis olacağı sözünü vermiştik. Öyle de yapacağız. Adada kendimizin yönettiği bir işletme sistemiyle en iyi hizmeti vereceğim. Ticari bir işletme, kar amacı güden bir yer olmayacak." diye konuştu.

Kuveyt Havayolları ile yaptıkları sponsorluk görüşmesine değinen Dursun Özbek, "Kuveyt Havayolları yetkilileri bizi ziyaret ederek bir sponsorluk hizmeti vermek istediklerini belirtti. Galatasaray'ın özellikle 2000'li yıllardaki başarılarından sonra Avrupa, Asya ve Afrika'da taraftarların teveccühüne sahip olmuş başarılı bir kulüp olduğunu anlattık. Müslüman bir ülkenin takımının, Müslüman dünyasına nasıl umut olacağını anlattık. Kendi aralarında görüşüp bize cevap vereceklerini söylediler ama şimdiye kadar bir cevap gelmedi." diye konuştu.

Bankalar Birliği anlaşmasından kalan krediyi kapatmayı hedeflediğini de aktaran Galatasaray Kulübü Başkanı, yapılandırma anlaşmasından çıkarak bu prangadan kurtulmak istediklerini belirtti.

Dursun Özbek, 30-31 Temmuz'da düzenlenecek olağanüstü bütçe ve yetki genel kurullarında Kemerburgaz, Florya ve Galatasaray Adası'nda yapılacak çalışmalarla ilgili finansman sağlanması için talep ettikleri bütçelerin üyelerin takdirine sunulacağını da sözlerine ekledi.