  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Dursun Özbek'ten tek cümlelik derbi açıklaması! ''Zaferle dönmeyi arzu ediyorum''
Spor

Dursun Özbek'ten tek cümlelik derbi açıklaması! ''Zaferle dönmeyi arzu ediyorum''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Yeni Üye Berat Töreni'nde konuştu. Özbek, bugünkü Süper Kupa finaline değinerek 'Zafer' vurgusu yaptı.

HABER MERKEZİ10 Ocak 2026 Cumartesi 11:52 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten tek cümlelik derbi açıklaması! ''Zaferle dönmeyi arzu ediyorum''
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Yeni Üye Berat Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Divan kurulunun Galatasaray'ın markalaşmasındaki önemine vurgu yapan Dursun Özbek, "Divan başkanım, divanın tarihçesinden bahsetti. Geçmişten bugüne divan heyeti, Galatasaray'ın dünya markası olmasına katkı vermiştir. Galatasaray'la ilgili bütün konular divanda çalışılır. Yönetim kurulu da bu iradeye bağlı olarak Galatasaray'ı yönetir." dedi.

Dursun Özbek, ayrıca bu akşam Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalini hakkında da konuştu. Özbek, "Bu akşamki maçtan zaferle dönmeyi arzuluyorum." ifadesini kullandı.

