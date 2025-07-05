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Spor

Dursun Özbek'ten teşekkür mesajı

Laparoskopik bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten teşekkür mesajı
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Laparoskopik bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gösterilen ilgi ve destekten dolayı herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Gösterilen bu samimi ilgi, hem şahsım hem de ailem adına büyük bir moral kaynağı olmuştur. Hastanede bulunduğum sırada nazik teşrifleriyle beni onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, operasyon sürecimi büyük bir özen, titizlik ve içtenlikle takip eden Acıbadem Maslak Hastanesinin değerli hekimlerine, hemşirelerine ve tüm personeline yürekten teşekkür ederim."

Özbek, dün taburcu olduğunu belirterek, "Şimdi, Galatasaray'ımız için yaptığımız çalışmalara kaldığımız yerden devam etmenin zamanı... Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

  • laparoskopik operasyon
  • Galatasaray Başkanı
  • teşekkür mesajı

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