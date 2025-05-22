Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

"Şampiyonluk kutlamaları Yenikapı'da olacak. Galatasaray taraftarı oraya bile sığmayacak."

"Galatasaray taraftarları için GS Plus uygulamasını hayata geçiriyoruz. Taraftarlar, Yenikapı'ya bu uygulama ile girecek. Premium üyeler için ekstra hizmetler olacak. GS Store'da indirim, Yenikapı'da özel bir alan ve GS Para bölümü olacak. Bilet almak için de öncelik olacak. Ayrıca Yenikapı'daki kutlamayı izleme şansları olacak."

"Galatasaray taraftarından GS Plus'ı indirmelerini ve rekor kırmalarını istiyorum."

Dursun Özbek: "Kupayı kimin vereceğini bilmiyoruz. TFF'den bize ulaşan bir şey yok."

Okan Buruk'un açıklamaları:

Okan Buruk: "Üst üste üçüncü şampiyonluk, çok mutlu ve gururluyuz. hep beraber başardık. Mayıslar bizimdir. İnşallah dördüncü ve beşinci şampiyonluğa yürüyeceğiz."

Muslera'nın açıklamaları:

Fernando Muslera: "Bütün taraftarımızı, Türkiye'de gerçek ve ilk olan, Türkiye'nin en büyük takımının kazandığı beşinci yıldızı kutlamak için Yenikapı'ya bekliyoruz."