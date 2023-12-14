Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakem Halil Umut Meler'e saldırı ve Türkiye Futbol Federasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

"HALİT UMUT MELER KÜSMEMELİ"

Halit Umut Meler'in hakemliği bırakmaması gerektiğini söyleyen Dursun Özbek "Türk sporunun marka değeri bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Hepimizin ortak bir amacı var. Türk sporunu belli bir seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Halil Umut Meler en kariyerli hakemimiz. Onun Türk futboluna küsmemesi lazım. Tekrar aramızda görmekten memnun oluruz. İnşallah bu travmayı atlatır ve tekrar maçları yönetmeye başlar." dedi.

TFF SORUSUNA ÖZBEK'TEN TEPKİ

"Türkiye Futbol Federasyonu'na güveniyor musunuz?" sorusuna tepki gösteren Dursun Özbek "Bu federasyon bizim seçtiğimiz bir federasyon. 'Güveniyor musunuz?' sorusunu kabul etmiyorum. Bu federasyonu biz seçtik. 6 ay önce seçtiğimiz federasyon için bu soru hoşuma gitmedi." ifadelerini kullandı.