Hakem hataları nedeniyle TFF ile arası pek iyi olmayan Başkan Dursun Özbek ve Galatasaray yönetimi Alanya maçı sonrasında sert açıklamalar yapmıştı. Başkan Dursun Özbek'in TFF'ye olan tepkisi dün de bitmedi ve dikkat çeken bir protestoya imza attı.

ÖZBEK AYRILAN YERE OTURMADI

Karagümrük maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen Galatasaray Başkanı Özbek protokol tribününde TFF üyeleri bulunduğu için kendisine ayrılan yere oturmadı.

MAÇI FARKLI BİR YERDEN İZLEDİ

Protokol tribününe oturmayan Başkan Özbek karşılaşmayı farklı bir yerden takip etti. Dursun Özbek'e bazı Galatasaraylı yöneticilerin eşlik ettiği dikkatlerden kaçmadı.

TFF'Yİ VE HAKEMLERİ SUÇLAMIŞTI

Başkan Özbek özellikle Alanyaspor maçının hemen sonrasında Sacha Boey'in gördüğü kırmızı kart ile ilgili olarak hakem ve TFF hakkında günlerce konuşulan sert açıklamalar yapmıştı.