Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi töreninde açıklamalarda bulundu. Yılın başkanı seçilen Özbek, Atalanta'da sorunlar yaşayan ve ayrılmak istediği iddia edilen Ademola Lookman ile ilgili gelen soruyu şöyle yanıtladı: "Ben tuzak sorulara düşmem. Transferde epey emek veriyoruz. Başarılı da oluyoruz. Şimdi ara transfer dönemine yaklaşıyoruz. Hocamızla, scout ekibimizle, teknik kadromuzla eksiklerimiz varsa tamamlamak için gerekeni yapacağız. Özellikle bu sene 26. şampiyonluğumuzu yakalamak, Türkiye Kupası'nı yine almak istiyoruz. Gerekeni yapacağız, bu sene de taraftarlarımızı memnun edeceğiz."

Özbek, aralarında Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın da bulunduğu bahis soruşturmasıyla ilgili "Galatasaray olarak Türk futbolunun pırıl pırıl, tertemiz olması için her türlü faaliyetin destekçisiyiz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, hakemlerimizden Zorbay Küçük olayında bir şey yaşandı. Önce sayın hakem linç edildi, sonra ortaya çıktı ki bu linçe gerek yoktu. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sapla samanın birbirinden ayrılması. Elbette ki bahis oynayan futbolcuların, futbol ailesi içinde cezalandırılması gerekir. Çok seneler önce, 4, 5 yıl önce bahis oynamış bir futbolcu; 1, 2 hafta önce oynayanla aynı teraziye koyulmaması lazım.

Bunlar genç arkadaşlar. O gün itibariyle bunun farkında olmadan yaptıkları için hata yapmış olabilirler. Ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de kendi takımına mı oynamış, yoksa başka liglerde basketbola, voleybola mı oynamış bunun da tetkik edilmesi lazım. Bu ayrımı federasyonumuzun yapacağından eminim. Dolayısıyla amacımız etik Türk futbolunun, etik değerleri çerçevesinde birleşmesi. İmaj hakkımızın, Türk futbolunun imajının gerektiği gibi olması için verilen emeklere saygı duyuyoruz. Türk futbolunun bu manada temizlenmesi hareketini de destek veriyoruz" ifadesini kullandı.