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Spor

Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyoruz' dedi.

24 Haziran 2023 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (AGS) tarafından düzenlenen Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutlama gecesine katıldı.

Başkan Özbek, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkent'te Ankaralı renktaşlarıyla beraber olmanın büyük bir mutluluk getirdiğini belirten Özbek, kazandıkları şampiyonluğun diğerlerinden farklı bir anlamı olduğunu dile getirerek, "Cumhuriyetin yüzüncü yılında elde ettiğimiz şampiyonluk bu anlamda çok özel. Bu şampiyonluk Galatasaray'a çok yakıştı" ifadelerine yer verdi.

TRANSFER CEVABI

Erden Timur'un Paris'e gidip Mauro Icardi, Leandro Peredes ve Renato Sanches'in durumlarıyla alakalı bir görüşme gerçekleştireceği konusuyla ilgili soruya ise Özbek, "Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyoruz. Taraftarlarımızı memnun edecek bir mücadele içine gireceğiz ve bunu da transferler dolayısıyla yapabiliriz. Taraftarlarımız hiç merak etmesin Galatasaray'ın menfaatini düşünerek gerekli transferleri yapacağız" diye konuştu.

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