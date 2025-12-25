Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. İşte Dursun Özbek'in sözleri...

"HEDEF ŞAMPİYONLUK"

"Süper Lig'de devre arasına girdik. Çetin bir sezon geçiyor. Hedefimiz olan 26. şampiyonluk için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir transfer dönemine giriyoruz. Çalışmalarımız çok yoğun geçiyor."

"HEDEFLER VAR"

"Galatasaray'ı yönetirken önemsediğimiz birkaç husus ve belirlediğimiz hedefler var. Bunların başında tesisleşme geliyor. Futbolu Florya'dan Kemerburgaz'a taşıdık. Altyapı tesislerinin de inşaatına başladık. Onu da en kısa zamanda bitireceğiz. Galatasaray'a yakışır, modern bir tesis olarak Kemerburgaz hizmet vermeye devam edecek. Mart ayında stadın hemen yanında yapmayı düşündüğümüz salon sporlarına hizmet edecek tesisimizin de temelini atacağız. Bunu çok önemsiyorum. Eğer bir dünya kulübü olma hedefiniz varsa, Galatasaray'ı önümüzdeki yüzyıllara taşımak istiyorsanız tesislerinizin döneme yakışır seviyede olması lazım. Onun için elimizden geleni yapıyoruz."

"BELİRLİ SEVİYEYE GETİRDİK"

"Kulübün finansal boyutunu belli bir seviyeye getirdik. Bundan 4-5 sene önce Galatasaray'ın finansal boyutunun buraya gelmesi zor bir işti. Yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projelerle Galatasaray'ı finansal açıdan yarışmacı kulüpler arasında en iyi seviyeye getirdik. Hedefimiz sürdürebilirliği sağlamak. Yaptığımız projelerle finansal sürdürülebilirliği de getiriyoruz. İnşallah bundan sonra Galatasaray'ın finansal açıdan hiçbir sıkıntısı olmayacak. Bütün branşlarda belirlediğimiz bütçeler çerçevesinde eksiksiz gidiyoruz. Bunun yanında yatırımlar da yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz tesis için Galatasaray Kulübü kendi cebinden yaklaşık 1 milyar lira harcadı. Sadece bununla kalmadık. Galatasaray Adası'na 10 milyon dolar para harcadık. Yeniledik, yeni baştan yaptık. Mükemmel bir tesis haline getirdik. Altyapı tesisleri için 11-12 milyon dolar fon ayırdık. Mecidiyeköy'deki binayı bitirmek için 7 milyon dolar harcadık, 5 milyon dolar daha harcayacağız. Bütün bunların finansmanını Galatasaray Kulübü sağlıyor. Sürdürülebilir finansal yapıyla futbolda 3 senedir şampiyonluk oluyoruz. Dördüncüsüne hızlı bir şekilde gidiyoruz. Türkiye'de kadro değeri en üst seviyede olan takım Galatasaray, borsada en değerli kulüp Galatasaray."

"ÜYELERİMİZE ANLATTIK"

"Galatasaray, bir spor kulübü olduğu için amatör sporlarla ilgili belirlediğimiz hedefler var. Üyelerimize, yaptığımız projelerden elde edeceğimiz parayı bir hesapta bloke edeceğimizi, buradan gelen nemayla amatör sporlara destek vereceğimizi anlattık. Bütün projelerimiz ete kemiğe büründü. Yakın gelecekte amatör sporlara ayırdığımız bütçe katlayarak devam edecek. Özellikle taraftarlarımızın amatör sporlar için biraz sabretmesini istiyorum. Projelerden kaynaklandırdığımız fonlarla amatör branşları iyi ve çok iddialı bir seviyeye taşıyacağız."

"200 MİLYON DOLAR"

"Futbolda ve amatör şubelerde yarışmacı bir kulüp olmayı amaçlıyoruz. Mart sonu ve nisan başı gibi yaklaşık 200 milyon dolarlık bir projeye temel atacağız. Bir enerji projemiz var. Yenilenebilir enerji için temaslarımızı sürdürdük. Dijital projelerimiz var. Şampiyonluk için gerekli harcamaları ve transferleri yaparken, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük transferini de gerçekleştirdik. Bunun yanında yaptığımız projeleri alt alta toplayın. Bu projelerin en eskisi 2 senelik bir proje. Daha önce 'Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkacağız.' demiştik. 1-2 ay gecikmiş bir şekilde oradan da çıktık. Yaklaşık oradan 1 milyar 700 milyon lira para ödeyerek çıktık. Çok dikkatli bir şekilde transfer yapıyoruz. Bizim yaptığımız transferlerin bonservis ödemeleri, bu dönemin sonunda bitiyor. Kolaycılığa kaçarak 'Biz bu dönemde transfer yapalım. Bu bonservis ödemeleri gelecek yönetimin üzerine kalsın.' demedik."

"BUNDAN SONRA SIKINTI OLMAYACAK"

"Kulübün finansal boyutunu belli bir seviyeye getirdik. Bundan 4-5 sene önce Galatasaray'ın finansal boyutunun buraya gelmesi zor bir işti. Yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projelerle Galatasaray'ı finansal açıdan yarışmacı kulüpler arasında en iyi seviyeye getirdik. Hedefimiz sürdürülebilirliği sağlamak. Yaptığımız projelerle finansal sürdürülebilirliği de getiriyoruz. İnşallah bundan sonra Galatasaray'ın finansal açıdan hiçbir sıkıntısı olmayacak."

"ORTAK BİR BAŞARI"

"Büyük hedeflerimiz var. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz var. Trendyol Süper Lig'de hedeflerimiz var. Amatör branşlarda hedefimiz var. Hiç para harcamadan hedefe yürümek mümkün değil. Parayı bilinçli harcıyoruz. Kaynağını da yaratıyoruz. Sponsorluk gelirlerine, gişe hasılatına, loca ve kombinelerin satışlarına bakın. Bunların hepsi birbirine katkı veren hususlar. Bu yüzden çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir başkan başarısı değildir. Bu, ortak bir başarıdır."

"HİÇBİR YÖNETİM YOLA ÇIKMAZ"

"Hiçbir yönetim, "Bu sene yüklü bir transfer yapalım." düşüncesiyle yola çıkmaz. Her takımın eksiği, tamamlaması gereken yerleri vardır. Onları tamamlamak ister. Bizler de eksiklerimizi en uygun ekonomik koşullarda tamamlamak istiyoruz. Bu da ticaretin bir şekli. Hiç kimse endişe etmesin. Yaptığımız çalışmalarda Galatasaray için en faydalı performansı verecek oyuncuyu en uygun ekonomik koşullarda getireceğiz."

"HEDEFTEN ŞAŞMAYIZ"

"Galatasaray'ın yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi vardır. Elbette Şampiyonlar Ligi kupasını almak hedeflerimizden bir tanesi. Böyle bir hedef koymadan Galatasaray'ın sahaya çıkacağını düşünmek yanlış. Mümkün olan en kısa sürede bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Sürdürülebilir bir finansal yapı ve sportif başarı çizgisi yakalamak istiyoruz. Saman alevi gibi bir sene başarı yakalayıp senelerce oralardan uzak kalmak istemiyoruz. Stabiliteyi getirmeyi hedefliyoruz. Belli bir performansı yakalamamız lazım. Kurduğumuz takıma bakınca amacımızı görürsünüz. Bu hedeften hiçbir zaman şaşmayız."

"TFF'YE SORDUK"

"Bir haber sitesi üzerinden sponsorluk yaptık. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) "Yapabilir miyiz?" diye sorduk. TFF, "Yapabilirsiniz." deyince yaptık. Ertesi gün federasyon fikrini değiştirdi, "Yapamazsınız. Bu yasaklı bir site." dedi. Biz de aynı gün sözleşmeden çıktık. Galatasaray'ın kursağından 5 kuruş para girmemiştir, en ufak menfaat sağlamamıştır."

"BU TARAKLARDA BEZİMİZ YOK!"

"Bahisle ilgili bizim takımımızdan da olan bazı futbolcularla ilgili yürütülen bir soruşturma var. Futbolcuların bahis oynaması yasak. Oynayan, tespit edilen kardeşlerimiz disiplin cezalarını aldılar. Cezasını çeken adamı tartışmaya gerek yok. Kamunun hedefinde yasa dışı bahsin önemi var. Orada da Galatasaray'ı bununla ilişkilendirmeye çalışmak abesle iştigal. Galatasaray camiasında bununla ilişkili kimse yok. Yapılan yorumlara bakınca bir dönem de "Karaborsa bilet" dediler. Hatta Osimhen transferindeki 75 milyon euro'yu karaborsa bilet satışına bağladılar. Buna bakınca yapılan yakıştırmaların ve ithamların ne anlama geldiği, ne amaçladığı çok kolaylıkla anlaşılabilir. Yasa dışı bahisle Galatasaray'ın hiçbir işi olmaz. Bahis oynayan sporcular zaten cezalarını almıştır. Kimse Galatasaray'ı bu işlerle ilişkilendirmeye kalkmasın. Bizim bu taraklarda bezimiz yok."

"HAYAL KIRIKLIĞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Victor Osimhen "Solo il Gala" kutusuyla ilgili bir hayal kırıklığı söz konusu değil. Hedefimiz hâlâ yüz bin satış yapmak. 60 bine ulaştık. Kurumsal bazda paket teslim edeceğimiz yerler var. Onlara daha başlamadık. Kademe kademe siparişleri veriyoruz. Biraz da bizden kaynaklanan gecikmeler oldu. Hedefimiz yüz bindi. Yüz bine ulaşacağız. Başka paketler de yapıyoruz. Leroy Sané için de bir paket hazırladık. Onu da taraftarlara sunacağız."