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Spor

Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması! ''Transferi çok akıllı planladık''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısında Victor Osimhen için açıklamalarda bulundu. Transfer süreci hakkında konuşan Dursun Özbek 'Transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Onun transferi çok akıllı ve başarılı bir şekilde planladığımızı söylemeliyim.” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Temmuz 2025 Perşembe 17:13 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması! ''Transferi çok akıllı planladık''
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen'le ilgili Dursun Özbek, "Osimhen Galatasaray'ı çok sevdi, çok katkı veren bir oyuncu. Transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Onun transferi çok akıllı ve başarılı bir şekilde planladığımızı söylemeliyim." dedi.

Özbek ayrıca, "İş bittikten sonra imzalar atılınca nasıl yapıldığını anlattığım zaman sizin bana hak vereceğinizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Victor Osimhen, sezonun bitmesiyle Napoli'ye döndü. Osimhen, Galatasaray formasıyla 41 maça çıkarken 37 gol ve 8 asist kaydetti.

Victor Osimhen, Galatasaray'da Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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