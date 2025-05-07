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Spor

Dursun Özbek'ten Victor Osimhen sözleri! ''85 milyon aynı soruyu soruyor''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan kiralık yıldız Victor Osimhen için 'Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Bir yarış halindeyiz şu anda, futboldaki yarış bitmemiştir. Bu konuda, transferler haziranın başındadır.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2025 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten Victor Osimhen sözleri! ''85 milyon aynı soruyu soruyor''
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalar yaptı.

Özbek, "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok. Ben her zaman şuna inandım; bir görevi tamamlamadan kutlaması yapılmaz. Önümüzde 4 lig 1 kupa maçı var. Lige başladığımız günden beri sürdürdüğümüz konsantrasyonu ve sadece sahaya odaklanma fikrimizi aynen devam ettiriyoruz. Hiç kimse bizden erken bir kutlama beklemesin. Lig aritmetik olarak sonuçlanmamıştır. Sonuçlanmadan herhangi bir faaliyet içinde bulunmayacağız. Söylenmesini dahi istemiyorum.

O itibarla bu cumartesiden itibaren bütün maçlarımıza aynı konsantrasyonla aynı ihtimamla çıkacağız. Amacımız elbette ki hem Süper Lig'i hem Türkiye Kupası'nı kazanmak. 'Mayıslar Galatasaray'ındır!' mottosunu kuvvetlendirmek için bu başarıyı sağlamak zorundayız.

Ben ve arkadaşlarım, bu başarı için tüm dikkatimizi sahaya çevirdik. Futbolcularımızla, teknik kadromuzla birlikte Galatasaray sevdalılarına kupalar hediye etmek için elimizden gelen en kuvvetl şekilde çalışıyoruz." dedi.

OSIMHEN AÇIKLAMASI

Victor Osimhen transferi hakkında konuşan Özbek, "Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Bir yarış halindeyiz şu anda, futboldaki yarış bitmemiştir. Bu konuda, transferler haziranın başındadır.

Bu konuda hiç kimse kimi alacağız, kimi satacağız şeklinde bir düşünce içinde olmasın. Biz sahaya odaklandık. Önümüzde 5 maç var. 5 maçı da kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Gündemimizde şu an transfer yok. Günü gelince düşüncelerimizi paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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