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Spor

Dursun Özbek'ten yapı göndermesi! ''Kıskanılmayı hak ediyor''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulübün pilav gününde 'Yapı' göndermesinde bulundu. Dursun Özbek 'Oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğinizde, yapıyı yanlış anlayacaklar şimdi değiştiriyorum. Organizasyonumuz kıskanılmayı hak ediyor.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ7 Haziran 2026 Pazar 11:16 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten yapı göndermesi! ''Kıskanılmayı hak ediyor''
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün pilav gününde önemli açıklamalarda bulundu.

Birlik beraberlik ve kenetleme çağrısı yapan Dursun Özbek'in, "Yapı" sözleri ise dikkat çekti.

Özbek, "Biz büyük bir aileyiz. Eğitim kurumlarımız, vakıflarımız, spor kulübümüz, derneklerimiz, o kadar büyük bir aileyiz ki... Oluşturduğumuz yapıya dikkat ettiğinizde, yapıyı yanlış anlayacaklar şimdi değiştiriyorum. (Bu esnada salonda gülüşme ve alkış sesleri) Organizasyonumuz kıskanılmayı hak ediyor." dedi.

Dursun Özbek, "Bir an kendimi Galatasaray camiasının dışında hissediyorum ve karşımda böyle bir kurum var. Ben de kıskanırdım açıkçası." sözlerini sarf etti.

Özbek, "Bize emanet olan bu camianın bugün belki dünden, iki gün evvelden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı var. Bizim zaten bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik... Bu kenetlenmenin, karşı tarafta, bizi çekemeyen, rakiplerimiz seviyesinde olan durumlarda nasıl bir etki yarattığını bugünlerde gözlemliyoruz. Galatasaray Başkanı ve bu camianın ferdi olarak rica ediyorum, her zamankinden daha fazla birbirimize sahip çıkalım ve kenetlenelim." dedi.

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