İSTANBUL 20°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2024 Perşembe / 20 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4956
  • EURO
    36,3958
  • ALTIN
    2958.03
  • BIST100
    9289.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Durumu kontrollerden sonra netleşecek! İşte Inter'in Hakan Çalhanoğlu planı
Spor

Durumu kontrollerden sonra netleşecek! İşte Inter'in Hakan Çalhanoğlu planı

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynadığı maçta sakatlanan ve Karadağ maçını kaçıran Hakan Çalhanoğlu'nu Inter yeniden sağlık kontrollerinden geçirecek. Kontrollerden sonra İtalyan ekibi başarılı futbolcunun Verona maçında oynayıp oynayamayacağına karar verecek. İşte detaylar...

21 Kasım 2024 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
Durumu kontrollerden sonra netleşecek! İşte Inter'in Hakan Çalhanoğlu planı
ABONE OL

A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Hakan Çalhanoğlu, Karadağ maçında da forma giyememişti.

Inter forması giyen milli futbolcu Karadağ maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Eski sakatlığım geri geldi. Çok şükür o kadar kötü değil, yırtığım da yok. Umarım cumartesi ligde Verona'ya karşı yine sahalarda olurum diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nu bir kez daha sağlık kontrolünden geçireceği ve Verona maçında oynayıp oynayamayacağının bu kontrolden sonra belli olacağı belirtildi.

Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nu Verona maçında tedbiren dinlendirmesi de seçenekler arasında.

İtalyan ekibinin teknik direktörü Simone Inzaghi, 30 yaşındaki futbolcuyu dinlendirerek Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig maçıyla sahaya sürebilir.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de bu sezon 12 maça çıktı.Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gollük skor katkısı verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.