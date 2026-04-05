İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6126
  • EURO
    51,4705
  • ALTIN
    6648.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Durumu kötüleşti! Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı
Durumu kötüleşti! Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı

Deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumu kötüleşti. 80 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, tedaviye yanıt vermemesi üzerine yoğun bakım ünitesine nakledildi. İşte detaylar...

AA5 Nisan 2026 Pazar 11:51
ABONE OL

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı.

Bükreş Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtildi.

Lucescu yönetimindeki Romanya, 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Beyrut'taki Dahiye bölgesine peş peşe 4 hava saldırısı

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.